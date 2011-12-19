〔港报社评〕搞产业还是搞教育,私大路向必须清晰--明报12月19日

香港锐意发展教育产业及私立大学,但继香港大学成立的“明德学院”被指可行性成疑後,恒生管理学院今年亦预计出现赤字,校方更建议港府提供资助.社会在决定以公帑支持私大发展之前,必须先厘清一个问题—— 到底发展私大是要“搞教育”,为香港学生提供更多升学机会,还是“搞产业”赚外汇?若未把问题厘清就大举投入公帑,他日成效不彰,难保不会变成一个尾大不掉的烂摊子.

香港库房充裕,与其把储备用作派糖胡乱挥霍,不如用在有益社会的教育发展上.特首曾荫权过去3年的施政报告均有提及发展教育产业,并指自资高等教育是教育产业重要的一环,但问题是,把公共资源(包括土地、金钱)投入私大的发展,所为何事,有何目标,到底是要搞教育,还是要搞产业,社会却未有深入讨论.

香港大学学额不足,考获入读大学资格但未获大学联招分派学士课程者,2010 年就有6,000 人,因此有说私立大学将可为这批学生提供另类出路.只是,私大之所以谓“私”,就是指教学成本由学费承担、自负盈亏、毋须纳税人资助之意,但如今明德学院与恒管都面对财政困难,恒管更开口要求港府资助,若然教学成本由港府资助,私大又何私之有,与传统的八大又有何分别?

社会近年讨论私大发展时,经常把教育与产业混为一谈,但两者是完全不同的概念,涉及不同的政策方针,港府投入资源的衡工量值方式也大大不同.若未能把问题的本质清楚界定,私大的发展难以令人乐观. (A04)