〔港报社评〕楼市下调,保障房弥补经济动力--文汇报12月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
中国国家统计局昨日公布10月份70个大中城市住宅销售价格,显示全国房价首次下跌了0.14%.在历经近两年的调控之後,中国房价的下降拐点已经显现.房地产是中国经济的支柱产业和动力之一,而中国明年经济的首要任务是“保增长”,楼市下调之後必须有新的经济支柱和动力“保增长”,而大量兴建保障房就是弥补经济动力的替代品.中央推出的五年保障房大计,具有刺激经济和保障民生的双重考量,不仅可以填补中国房价下降带来的冲击,而且是中国经济转型关键期期间政府刺激经济的重要举措.因此,外界不用担心楼市下调影响经济增长.
银监会日前发布的三季度“中国银行业运行报告”指出,三季度房地产业新增贷款环比首次出现负增长,这显示中国房价的下降趋势基本已经确立,房地产真的开始进入了冬天.中国房地产巨头已经纷纷选择降价促销,回笼资金.本次房地产调控,中国是动了真格,这是扭转中国经济被房地产绑架、产业空心化、实业萎缩的经济保卫战,这场战役,只能赢不能输.
固然,房地产对中国经济发展非常重要, 但房地产作为支柱产业,必须建立在保障民生的前提上,否则房地产不仅不能够成为中国经济增长之长久动力,反而还可能成为毁灭中国经济前30年发展成果的罪魁祸首.按照 “十二五”期间的保障性住房建设投资近4.6万亿人民币规模,一方面可以减弱外需不足对国内经济的不利影响,另一方面有利拉动内需,并能弥补这些年经济快速发展中民生保障的不足,有利从根本上解决经济发展中的不稳定因素. (A05)
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。