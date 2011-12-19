〔港报财经评论〕同升又同跌,风险打不散--信报12月19日

同升又同跌风险打不散 /习广思

商品弱势毕现.欧洲局势已经无法教人乐观,但美股仍然有跌不死之谜,标普500指数被200天线压实後回落,但属於阴乾式下跌,并在1,210至1,220点之间见阻力,亦即是8至9月之间的横行通道顶.支持金价的条件逐一减少力度,相信有朝一日仍会发挥其避险作用,但市场太逼,追加孖展按金等因素,将令部分投机者先从金市撤退.至於退守至哪一点?正如上周提及,金价回到100周线的长线支持位,不会教人意外.

穆迪决定把比利时评级由AA1下调至AA3,一降两级,展望负面.相关消息传出後,美股由弹变散.穆迪解释降级原因,一是欧罗区国家融资条件持续转差,令风险增加;二是欧罗区需要持续削债和财政限制,增加经济增长的风险上升;三是欧罗区政府的资产负债表为银行业带来不确定性.评级机构是肯定滞後的,上述三个原因,市场一早知道,同样三个原因,法国的严重性不会较比利时低,但法国政客继续告诉市场”没事”,阁下信不信?价值投资的陷阱,是目前好像有许多有价值的股票,但没有太多人在乎,平的东西可以更平,波幅是他们的敌人.相对来说,对於交易员,波幅应该是朋友,大起大落向来是投机者乐园,事实却不然.持续的高波幅一样令交易员吃不消,而且眼前波幅能否有数得计呢?一切都是由宏观及政治消息主导,股市又上又落,交易员也一样无所适从.

货币市场出现的是另一种局面.FX Concepts主席泰勒(John Taylor)早前表示,世界主要商贸货币一般在20%范围上落,提供很大汇价波幅,让投资者赚钱;但是,今年G10货币的高低上落波幅由20%收窄至6%,是2004年以来最低水平.波幅大幅收窄的缘故,FX Concepts的基金在今年首10个月录得跌幅17.8%.泰勒解释,原因是全球超低利率,美国联储局买债计划大大增加银纸供应,加上日本、瑞士央行的主动干预,导致货币市场的数据离散是历史上最低水平.专门捕捉趋势的CTA/期货管理策略一样亏损居多,一个原因是市场趋势不明显,类似策略捉不到大升大跌的转角位.但是,作为期货管理策略以及商频交易的鼻祖,截至11月底,文艺复兴科技(Renaissance Technologies)旗下的大奖章基金回报达30%.大家只能从基金主要持股中窥看基金持有大量科技股份,但实际上,James Simons这群超级数学家如何赚到这30%回报,真的没有太多人知晓.(B06)