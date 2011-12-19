〔港报财经评论〕港股弱势反弹,19,000阻力大--经济日报12月17日

港股弱势反弹,19,000阻力大 /林瑞芬

欧元被全城取钱,美元独强,连带其他货币亦受累,亚太区央行不敢怠慢.继印度央行出招稳卢比後,中国央行亦拟以行动稳人民币,人民币兑美元周五大幅走高.人民币跌势喘定之余,也有媒体报道称,中央汇金承诺,自12月19日起,大规模增持4大银行二级市场流通股.此等因素可否扭转惯性低迷的熊市言之尚早,上证综合指数昨涨逾2%,收报2224,暂只能视作反弹,阻力在2,300.A股中期积弱显深层矛盾.一来,人民币之前所谓连跌都是公认为短期之势,基本上,中期转淡条件未成立,人民币昨受央行出手稳定只是回复正常状况,不是太大实质刺激元素,刺激的是以心理面为主.二来,具中国特色的A股,在企业利润有增速下,股市十年如一日,确是大伤投资者脑筋.

据中国”新华网”一篇文章探讨:”今年中国股市呈现出3大怪现象:一边是中国经济增速平稳、一边是股市持续大跌;一边欧债危机直接影响欧美经济、一边中国股市跌幅远超欧美主要市场股指;一边是股市屡创新低、一边却是新股融资不断且保持高价发行.”就是这些矛盾现象,就算是专家级都直呼”股市看不懂”,更何况是普通散户或投资者.确实,如此明确的A股独弱现象,中国相关高层也应深深反省,资本市场存在种种缺失.

技术上,从上证综指对数月线图示,今年A股独弱总算不大偏离自1994年的长期升势,至少上证综指至今仍守稳2,000水平,阴乾式跌不是恐慌性跌在进入最後阶段式筑底浪.A股的估值底确已成立,只是市场底还是需要耐性考验,应距2,000点不太远.欧债危机演变全世界承担.2011年即将过去,对股民来讲,是太沉痛打击的一年.面对2012年首季度迎来欧元区国家债务到期偿付高峰期,这可能是决定欧元区存亡的关键时刻.将步向自我实现危机,还是避过危机,欧盟领导人、欧洲央行以及IMF话事人的一言一行将仍是重点捕捉着,但愿欧债问题虽有反覆,但将”蒙混过关”,短期关键已不是探讨希腊是否有资格留在欧元区,而是意大利、西班牙等国最终会否得到欧盟和IMF的贷款解救.(003)

==============================================================================================================

後市要回升,政策是关键 /余少文

中港股市终於结束六连跌走势,主要是A股午後急升,市场盛传中央汇金下周开始增持四大银行,并憧憬人民银行短期会下调存款准备金率,只是後市能否摆脱弱势,中央政策方向依然是关键所在.国企沽空额回升.虽然国指回升188点,相比六连跌共跌806点而言,只收复不足四分一跌幅,仍然受制汇聚中的10天、20天和50天线,除非能重越10,000点及靠稳,否则指数仍会在9,400点至10,000点区间震荡,因为国企沽空额回升至近四周以来最多的28亿港元,沽空额超过1亿港元的H股,除了常客建设银行(0939.HK)和中国人寿(2628.HK)外,增加中国银行(3988.HK)、中国财险(2328.HK)、中国神华(1088.HK)和兖州煤业(1171.HK).当中财险昨日收市後被纳入新华富时指数,股价被推高,下周有回吐机会,是沽空增加原因.

传汇金下周一增持四大行.中港股市午後反弹,主要是传出中国下调存款准备金率,以及中央汇金会在下周一开始大规模增持四大行,得以扭转昨日开市续跌走势,终止六连跌.惟中国媒体傍晚报道,证监会、人民银行和外汇管理局正式推出小QFII试点办法,试点额度200亿元人民币.希望股民不是会错意,否则下周股市可能要下跌! 其实,汇金在10月10日增持四大行A股後,四大行A股股价近日已跌近当日入市水平,若然跌势未止,汇金当日增持股份可能要坐艇.加上其承诺在未来一年增持相关股份,不排除在A股偏弱市况下再度出手.只是汇金在11月接了美国银行沽出的27.6亿股建行H股,斥资金额达136亿港元,未知会否影响其短期出手增持四大行的机会.

中国流动性依然不足.不过,中国媒体报道,四大行在12月上旬,存款额较月初减少4,000亿元人民币.内银股在第三季存款已下跌,尤以建行和中行流失最为严重.由於人行下调0.5个百分点存准率在12月初生效,但四大行似乎未能受惠这因素,反映内地流动性依然不足,可能显示11月和12月的外汇占款是继续下跌,导致存款减少.中央一旦为宽松政策开绿灯,汇金增持四大行以及下调存准率并不困难,也可以刺激中港股市今年最後两周反弹,即是说中港股市生定死,取决於中央政策.(010)