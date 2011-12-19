〔香港股市〕恒指开盘跌1.27%,受中资地产股跌势拖累

欧洲股市：受矿业股提振周线上涨，但银行股下跌
路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
路透香港12月19日电---香港股市周一开盘下滑,受中资地产股跌势拖累,周末公布的数据显示,11月房价增速创今年最慢.
恒生指数.HSI开盘下滑1.27%至18,053.64点.恒生国企指数.HSCE开盘下跌1.79%至9,690.75点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 龚芳
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路透米兰2月10日 - 欧洲股市周五上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。
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路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。