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货币新闻 | 2011年 12月 19日 星期一 09:40 BJT

〔香港股市〕恒指开盘跌1.27%,受中资地产股跌势拖累

路透香港12月19日电---香港股市周一开盘下滑,受中资地产股跌势拖累,周末公布的数据显示,11月房价增速创今年最慢.

恒生指数.HSI开盘下滑1.27%至18,053.64点.恒生国企指数.HSCE开盘下跌1.79%至9,690.75点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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