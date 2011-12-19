《特别报导》互联网巨头"混战"中国搜索市场

* 搜索混战乱象:新贵叫板霸主

* 百度的缺口:客户端和移动互联网

* 谷歌欲去还留,微软寻求结盟

* 搜索的未来:消失的关键词?

记者 黄运涛

路透北京12月19日电---正当谷歌在中国逐渐淡出人们视线之际,中国市值排名前十位的互联网公司中,超过2/3开始将目光瞄准了在线搜索,它们的共同目标:争夺未来8亿中国互联网新用户,并尽力从上一代霸主手上抢走5亿老用户.

自从谷歌(GOOG.O)於2010年初在中国上演一幕"退出风波"後,百度(BIDU.O)在PC搜索市场再无劲敌.据易观国际的数据,以收入计,百度的市占率已攀升至近80%.

即便如此,它仍难以高枕无忧.百度正史无前例地招来对手们虎视眈眈的环伺:不仅搜狐(SOHU.O)、腾讯(0700.HK)和阿里巴巴等老牌互联网公司不惜在搜索上一掷千金,就连奇虎QIHU.O和优酷YOKU.N这类新贵也信誓旦旦要摆脱百度的"桎梏",在搜索上自立门户.

百度还能在霸主的宝座上稳坐多久?

"李彦宏(百度董事长)可能将越来越难睡着觉,因为越来越多的互联网巨头开始觊觎百度的搜索市场."易观国际近日在一份报告中调侃.

尽管百度仍遥遥领先,但那些较小的对手都不会将诱人蛋糕向它拱手相让.挑战者们或正面挑战,或侧面包抄,发起一轮轮的攻势,这些交锋在未来会愈演愈烈,最终将颠覆现有格局.

"谷歌'退出'之後,它的流量更多是'分配'给了百度,我们是很艰难地从百度手上再把流量抢回来的一个过程."搜狐旗下搜索引擎公司搜狗的首席执行官王小川对路透说.

当谷歌去年初宣布停止在中国需经审查的搜索引擎业务之後,不少中国网络公司随即高调表态,要抢夺谷歌留出的市场.搜狗此前援引中文互联网数据统计分析服务提供商CNZZ的数据称,截止今年9月底,以使用率计,搜狗超过谷歌成为国内排名第二的搜索引擎.

"我更多面对的是百度,而不是腾讯搜搜,我的目标是从百度手上拿份额."王小川说.

但一位不愿具名的前谷歌人士在接受路透采访时,对CNZZ的数据表示质疑:"过去一年谷歌在中国的流量流失的确比较多,但还没有差到比搜狗还小."

如何与百度分庭抗礼?业内大体分成两派观点:一派认为,垂直搜索(细分搜索市场)孕育着大量机会,搜索的未来将是越来越细化;另一派则认为,垂直搜索都"没戏",必须走通用搜索之路.

搜狗、腾讯搜搜是通用型的代表,两者都能提供网页、图片、音乐和地图等多项内容的搜索结果.

搜狐财报显示,搜狗第三季度收入突破1亿元人民币,实现季度赢利.在百度一家独大的格局下,利润丰厚的搜索市场仍能给其他较小对手带来可观收入.

腾讯搜搜最近开始了新一轮大规模商业推广,在北京、广州和上海等城市的黄金地段投放地铁、公交路牌和车身户外广告,并宣布明年投入10亿元人民币加大搜索业务布局.而过去五年,腾讯在搜搜上的支出不过才12亿元.腾讯最终能否在搜索上成功还没有定论,但没有人会小觑这位"企鹅先生".腾讯在网游市场曾是後来者,但凭借QQ平台吸引了数以百万计的用户,最终轻松超越排在前位的盛大和网易,成为在线游戏翘楚.

垂直搜索市场的参与者则不可计数,乱纷纷如过江之鲫,初看上去则让观察者有眼花缭乱之感.

最近两个月,巨头们先後在搜索市场上掀起一阵喧嚣:11月初,阿里巴巴集团宣布向旗下一淘网投资10亿元人民币,意图在购物搜索领域大展拳脚;当月中旬,奇虎360董事长周鸿祎在分析师会议上披露,将从垂直搜索等领域入手,切入该市场;优酷在同一天宣布,其视频搜索"搜酷"已是业界第二大视频搜索引擎;12月初,网易(NTES.O)高级副总裁周枫在接受路透专访时则透露,正考虑将旗下有道搜索的购物搜索栏目独立运营,以期在该细分搜索市场夺得先机,预计明年初公司将出台最终方案;用户数量逾2亿的新浪微博则开启了独立的微博搜索页面.

"对(百度)後面的几家公司来说,首要任务就是要把份额做上去.如果你在市场上只有一个很小的份额,不管你用什麽办法,都赚不到钱.一家有80%的份额,其余几家去分剩下的20%,你想它们的赢利会好吗?"周枫反问.

"搜狗的搜索能赢利,但它是压在百度下面的.我们希望在一个赢利的领域,走到第一的位置."与周枫熟识的王小川持与前者类似的观点.搜狗虽实现季度盈利,但赢利并非优先考量,首要任务仍是提升市占率."保证2012年的扩张速度是我更看重的事情."他说,预计明年搜狗员工总数将从目前的700人增加到1,200人以上.

不急於赚钱的不止搜狗一家.阿里巴巴集团在给路透的一封邮件中称,一淘网在三年内不考虑盈利,目标为3-5年後占有购物搜索市场15%-20%的份额.一淘"更多会把阿里巴巴10亿元投资用於帮助购物网站获取更多新用户."不过,一些公司并不领情.在线零售商当当网DANG.N和京东商城最近都封杀了一淘对其网站信息的抓取.

此外,中国几家国有媒体公司也希望在该市场分一杯羹.人民日报和新华社都在经营自己的搜索引擎.它们虽由国家经营,承担着宣传任务,但也期望通过广告获利.不过,到目前为止,它们仍少人问津.据Alexa流量排名显示(12月19日数据),人民日报的"即刻搜索"在中国网站流量中排名第1,694位.新华社和中移动合作推出的"盘古搜索"则更为逊色:第3,104位.

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浏览2011年Q3中国搜索引擎运营商收入份额

请点击:r.reuters.com/jam65s

浏览2006年-2011年百度和谷歌中国市占率对比

请点击:r.reuters.com/kam65s

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**百度的缺口**

百度的优势是否牢不可破?在经过几年的摸索後,它的对手们似乎开窍了.

"刚开始的时候,大家都想靠蛮力,觉得可以凭借在某一方面的优势向市场里挤,比如,网易有邮箱和新闻,腾讯有QQ,但做了几年之後发现成效并不好.最近二、三年大家都在想别的办法了.正面攻不下来,就想办法绕过它."周枫说.

搜索这类免费服务,产品同质化严重,用户一旦养成固定的使用习惯即很难改变,竞争者的先发优势非常明显.为了对百度形成挑战,其他搜索引擎必须提供给用户百度不具有的更好的使用体验,而被视为互联网重要入口的客户端产品成为突破方向之一.

"百度定义的搜索,是搜索结果好.但是如何能够更方便地使用搜索结果,也是用户体验的一部分.我们把输入法、浏览器和搜索结合起来,很大程度上解决了这个问题."王小川说.

搜狗的主要收入来自於搜索业务,但其输入法产品以逾80%的渗透率在同类产品中居首,用户超过3亿.搜狗浏览器的用户也有约1亿.搜狗把输入法和浏览器的庞大用户群引导至其搜索引擎,以达到提升後者流量的目的.

"百度现在最大的危机感,反而不是来自搜索业务本身,而是其它能分流用户的平台和入口."一位百度产品经理对路透表示.

百度在客户端领域鲜有令人侧目的成功,它推出的即时通讯产品(百度Hi),输入法,电脑管家,浏览器等在市场上表现平平,无一重现其在PC搜索领域的风光.

百度的对手们发现的另一个突破方向是移动(无线)互联网.