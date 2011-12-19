〔香港个股〕汇源果汁母公司拓上游农场,冀五年後注入上市公司--报载

路透香港12月19日电---香港信报周一报导,中国果蔬汁生产商--汇源果汁(1886.HK)母公司计划以每年投资3亿至5亿元人民币的速度,拓展上游农场,冀五年後产生效益,并注入上市公司.

报导引述汇源创始人兼主席朱新礼作以上表示,并指汇源目前不考虑并购事宜,在经营主要业务上,目标是2012年将零售终端店增至200万个.

他表示,未来三年汇源果汁在产量、销量和利润上会有"爆发式的增长";公司近年一方面拓展上游基地建设,控制水果源头,加快产业布局,工厂数量已翻倍至60个.另一方面公司将延伸终端零售网点,今年的终端零售分点达120万个,明年将扩展至200万个.

此外,朱新礼表示,过去五年,持有汇源42%股份的母公司中国汇源果汁控股,已投入十几个亿於上游农业,包括建立果园、引进牲畜养殖、兴建有机粪场等,已在内地七个省投资有机农场.

他相信,未来五至十年,母公司会比香港上市公司价值更大.再经历三至五年的培育後,考虑陆续并入上市公司,以形成完整产业链.(完)