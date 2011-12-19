〔香港个股〕汇源果汁母公司拓上游农场,冀五年後注入上市公司--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月19日电---香港信报周一报导,中国果蔬汁生产商--汇源果汁(1886.HK)母公司计划以每年投资3亿至5亿元人民币的速度,拓展上游农场,冀五年後产生效益,并注入上市公司.
报导引述汇源创始人兼主席朱新礼作以上表示,并指汇源目前不考虑并购事宜,在经营主要业务上,目标是2012年将零售终端店增至200万个.
他表示,未来三年汇源果汁在产量、销量和利润上会有"爆发式的增长";公司近年一方面拓展上游基地建设,控制水果源头,加快产业布局,工厂数量已翻倍至60个.另一方面公司将延伸终端零售网点,今年的终端零售分点达120万个,明年将扩展至200万个.
此外,朱新礼表示,过去五年,持有汇源42%股份的母公司中国汇源果汁控股,已投入十几个亿於上游农业,包括建立果园、引进牲畜养殖、兴建有机粪场等,已在内地七个省投资有机农场.
他相信,未来五至十年,母公司会比香港上市公司价值更大.再经历三至五年的培育後,考虑陆续并入上市公司,以形成完整产业链.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。