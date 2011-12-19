〔香港航空〕11月机场货运量按年跌6.6%,欧洲和北美市场录双位数跌幅

路透香港12月19日电---香港国际机场11月的货运量按年下跌6.6%至34.3万公吨,受出入口货量俱跌所拖累,其中主要市场欧洲及北美的整体货运量更录双位数字的跌幅.

香港机管局周日发出的新闻稿称,11月份香港国际机场的客运量及飞机起降量持续稳步增长,客运量达430万人次,飞机起降量共27,865架次,按年 分别增加4.7%及4.2%.主要受期内访港旅客人数增长带动.

而货运量下跌,主要因出口货运量同比减少10%所致.入口货运量下跌3%,而转口货运量仅录得0.1% 升幅.

"尽管近期货运量因出入口活动减少而下跌,但由於内地经济继续强劲增长,香港亦持续稳步发展,我对机场的长远发展前景仍然乐观."机场管理局行政总裁许汉忠说.

今年1-11月,机场的客运量和飞机起降量分别按年上升5.7%和9.2%,至4,910万人次和304,450架次;机场期内处理的货量360万公吨,下跌 4.6%.

香港国际机场是全球最繁忙的国际航空货运机场,香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)上周公布11月份的货运量同比下跌13.8%,至13.24万公吨,显示在欧美经济疲弱下,今年传统圣诞货运旺季已不复再.[ID:nCH0090641] (完)