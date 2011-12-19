〔中国金融〕央行将成为国内信用评级主管部门,已获国务院批准--副行长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月19日电---中国信用评级机构多头管理的现状将於不久後改变.据与会人士周一确认,中国央行副行长刘士余在日前出席第一届信用增进行业高端论坛时透露,国务院近期已批准央行作为信用评级行业的主管部门.
此前,中国的信用评级业务呈多头管理的特征.如企业债评级业务的主管部门是发改委,短期融资券、中期票据评级业务的主管部门是央行,公司债、基金等评级的主管部门则是证监会,而银监会和保监会也分别对银行和保险公司可投资债券的评级机构发放牌照.
"这对信用评级市场来说,是挺大的一个改进,终於结束了让业界颇感头痛的多头管理现象,有利於推动信用产品市场的发展."上述与会人士表示.
据媒体报导称,刘士余在前述场合还表示,信用增进是完善风险分散机制的工具,而目前无论股市和债市都已发展到极限,探索发展信用增进行业都很迫切.
"这类产品不发展,中国股市不会出现期望的增长状态."他在会上表示.
他指出,信用增进行业作为中国的新兴事物,还存在一些问题,如其理论体系还不够成熟;需要配套的法律法规不完善;需要市场机构的创新等.
为了进一步发展信用产品市场,在中国央行及银行间市场交易商协会的推动下,中国此前成立了国内最大的信用增进机构--中债信用增进公司.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。