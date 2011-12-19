〔中国金融〕央行将成为国内信用评级主管部门,已获国务院批准--副行长

路透香港12月19日电---中国信用评级机构多头管理的现状将於不久後改变.据与会人士周一确认,中国央行副行长刘士余在日前出席第一届信用增进行业高端论坛时透露,国务院近期已批准央行作为信用评级行业的主管部门.

此前,中国的信用评级业务呈多头管理的特征.如企业债评级业务的主管部门是发改委,短期融资券、中期票据评级业务的主管部门是央行,公司债、基金等评级的主管部门则是证监会,而银监会和保监会也分别对银行和保险公司可投资债券的评级机构发放牌照.

"这对信用评级市场来说,是挺大的一个改进,终於结束了让业界颇感头痛的多头管理现象,有利於推动信用产品市场的发展."上述与会人士表示.

据媒体报导称,刘士余在前述场合还表示,信用增进是完善风险分散机制的工具,而目前无论股市和债市都已发展到极限,探索发展信用增进行业都很迫切.

"这类产品不发展,中国股市不会出现期望的增长状态."他在会上表示.

他指出,信用增进行业作为中国的新兴事物,还存在一些问题,如其理论体系还不够成熟;需要配套的法律法规不完善;需要市场机构的创新等.

为了进一步发展信用产品市场,在中国央行及银行间市场交易商协会的推动下,中国此前成立了国内最大的信用增进机构--中债信用增进公司.(完)