〔香港个股〕金沙中国称香港证监会已结束对公司的调查

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月19日电---美国拉斯维加斯金沙集团(LVS.N)的澳门分支--金沙中国(1928.HK)表示,香港证监会已结束了对公司有关涉嫌违反《证券及期货条例》的调查,目前不会就事件对公司采取进一步行动.
金沙中国3月底表示,证监会正在就涉嫌违反《证券及期货条例》中的规定而对该公司进行调查,及该公司已被要求提供若干文件,但未有透露细节.
其母公司金沙集团当时被前行政总裁Steve Jacobs提出控告,指金沙集团用不适当的方法影响澳门政府的高官.
金沙中国午盘下跌3.02%,报20.85港元,大盘恒生指数.HSI挫1.94%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。