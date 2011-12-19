〔香港个股〕金沙中国称香港证监会已结束对公司的调查

路透香港12月19日电---美国拉斯维加斯金沙集团(LVS.N)的澳门分支--金沙中国(1928.HK)表示,香港证监会已结束了对公司有关涉嫌违反《证券及期货条例》的调查,目前不会就事件对公司采取进一步行动.

金沙中国3月底表示,证监会正在就涉嫌违反《证券及期货条例》中的规定而对该公司进行调查,及该公司已被要求提供若干文件,但未有透露细节.

其母公司金沙集团当时被前行政总裁Steve Jacobs提出控告,指金沙集团用不适当的方法影响澳门政府的高官.

金沙中国午盘下跌3.02%,报20.85港元,大盘恒生指数.HSI挫1.94%.(完)

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