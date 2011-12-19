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货币新闻 | 2011年 12月 19日 星期一 16:37 BJT

〔香港个股〕中国联通11月末3G用户累计达3,653万,当月新增338万户

路透香港12月19日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)周一公布,截止11月份末,移动用户总数达1.96亿户,其中3G(第三代移动通讯)用户数为3,653.4万.

该公司公布的数据显示,11月份3G用户净增338.4万户,2G用户净增21.4万户.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴

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