〔香港个股〕中国联通11月末3G用户累计达3,653万,当月新增338万户

标题新闻：本周美国活跃钻机增加8座至591座，为2015年10月来最高，15周内第14周增加-贝克休斯
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路透香港12月19日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)周一公布,截止11月份末,移动用户总数达1.96亿户,其中3G(第三代移动通讯)用户数为3,653.4万.
该公司公布的数据显示,11月份3G用户净增338.4万户,2G用户净增21.4万户.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
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路透伦敦2月10日 - 铜价周五跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。
路透伦敦2月10日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周五普遍上涨，因美国总统特朗普承诺将很快宣布税改计划，中国经济数据强劲，重燃对全球通胀上升的担忧。