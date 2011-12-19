〔香港数据〕9-11月失业率微升至3.4%,外围经济动荡令招聘趋谨慎

路透香港12月19日电---香港政府周一公布,2011年9-11月的失业率为3.4%,较上一季的3.3%微幅上升0.1个百分点.政府发言人称,外围环境受欧元区主权债务危机和先进经济体脆弱的基调影响而日趋不明朗,短期内雇主招聘意欲因此趋向审慎.

期内就业不足率则由8-10月的1.6%小幅下降至1.5%.

政府新闻稿内指出,9-11月失业率上升的行业主要为地基及上盖工程业、货仓及运输辅助活动业;就业不足率方面,下跌主要为楼房装饰、修葺及保养业和餐饮服务活动业.

劳工及福利局局长张建宗在声明中称,受国际景气不明,短期内雇主招聘意愿趋谨慎,但香港本地需求及访港旅游业持续强劲,可望在短期内纾缓部分整体失业率的上升压力,尤其是在临近圣诞和新年时通常消费都会相当畅旺.

失业率(%) 就业不足率(%)

11年9-11月 3.4* 1.5*

11年8-10月 3.3 1.6

11年7-9月 3.2 1.7

11年6-8月 3.2 1.8

11年5-7月 3.4 1.7

11年4-6月 3.5 1.8

11年3-5月 3.5 1.9

11年2-4月 3.5 1.9

11年1-3月 3.4 1.8

10年12月-11年2月 3.6 1.7

10年11月-11年1月 3.8 1.8

10年10月-12月 4.0 1.8

10年9月-11月 4.1 1.9

10年8月-10月 4.2 1.9

10年7月-9月 4.2 1.9

10年6月-8月 4.2 1.9

10年5月-7月 4.3 2.0 (完)

注: *初步数据

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