〔香港个股〕郑裕彤以6.65亿港元增持新创建股权,目前持股上升至64.31%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月19日电---据联交所的权益披露,富商郑裕彤稍早增持旗下从事基建及港口业务的新创建集团(0659.HK)的6,427万股股份,涉及资金约6.65亿港元.
据有关披露,郑裕彤的家族企业是於本月13日在场外以每股平均价10.347港元买入了上述数目的股份,较当天收盘价10.62港元有2.57%折让.
目前连同其掌控的新世界发展(0017.HK),郑裕彤持有新创建的股权,由原来的62.42%上升至64.31%.
新创建周一收升1.68%,报10.92港元.过去一个月该股下滑8.2%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。