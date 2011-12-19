〔香港个股〕郑裕彤以6.65亿港元增持新创建股权,目前持股上升至64.31%

路透香港12月19日电---据联交所的权益披露,富商郑裕彤稍早增持旗下从事基建及港口业务的新创建集团(0659.HK)的6,427万股股份,涉及资金约6.65亿港元.

据有关披露,郑裕彤的家族企业是於本月13日在场外以每股平均价10.347港元买入了上述数目的股份,较当天收盘价10.62港元有2.57%折让.

目前连同其掌控的新世界发展(0017.HK),郑裕彤持有新创建的股权,由原来的62.42%上升至64.31%.

新创建周一收升1.68%,报10.92港元.过去一个月该股下滑8.2%.(完)