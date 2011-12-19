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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 07:36 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月20日

路透香港12月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7837港元HKD=)                                                        
                                                        
  美股道琼工业指数周一收低-100.13,或-0.84%,报11766.26点.因受银行股拖累收跌,尾盘跌势加剧.                       
                                                        
公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                        
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                            
-------------------------------------------------------------------------------------                                                        
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  172.230   -3.25      61322            13.406      -1.28                                                        
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.360   -5.65     169673             3.226      -2.26                                                        
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   46.360   -1.57     357611            72.170      -1.47                                                        
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   35.780   -3.45     244852            18.567      -0.71                                                        
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  114.420   -1.82      57241             8.906      -0.93                                                        
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  101.110   -0.77      51850             7.870      -1.38                                                        
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   36.710   -1.21     460549            57.148      -0.87                                                        
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.260   -2.40      54360             4.457      -0.51                                                        
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   20.370   -0.54     260870            15.855       0.73                                                        
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   20.040   -3.84      20619            15.599      -0.65                                                        
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   20.350   -3.19      46491             3.960      -2.22                                                        
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.610   -2.15      12258             3.831      -1.77                                                        
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.180   -3.81      16366             1.337     -50.84                                                        
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.230   -6.69     108277             0.347      -4.89(完)

  --整理 黄运涛

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