《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月20日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7837港元HKD=) 美股道琼工业指数周一收低-100.13,或-0.84%,报11766.26点.因受银行股拖累收跌,尾盘跌势加剧. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 172.230 -3.25 61322 13.406 -1.28 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.360 -5.65 169673 3.226 -2.26 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 46.360 -1.57 357611 72.170 -1.47 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 35.780 -3.45 244852 18.567 -0.71 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 114.420 -1.82 57241 8.906 -0.93 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.110 -0.77 51850 7.870 -1.38 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 36.710 -1.21 460549 57.148 -0.87 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.260 -2.40 54360 4.457 -0.51 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.370 -0.54 260870 15.855 0.73 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 20.040 -3.84 20619 15.599 -0.65 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.350 -3.19 46491 3.960 -2.22 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.610 -2.15 12258 3.831 -1.77 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.180 -3.81 16366 1.337 -50.84 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.230 -6.69 108277 0.347 -4.89(完) --整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。