《香港报摘》--经济日报12月20日

* 要闻版头条:

--特首参选人唐英年昨在逾千人撑场下,举行造势大会.以"明天在你我"为口号的唐,大打中产牌,关注月入2万至8万港元中产人士,承诺当选後会成立"中产特别委员会",研税务优惠,减轻中产向下游的问题.

* 其他:

--内地11月外汇占款连续两个月录得下跌,外资"做空中国"的说法亦不胫而走.不过,渣打银行中国研究部主管王志浩最新发表中国资本流动的研究报告称,资本外流与其说是中国增长放缓、价格下跌等经济趋势的起因,不如说是结果,其次,所谓"热钱",说的可能并非外资,而大部分为本土资金.

--中银香港(2388.HK)副执行总裁杨志威表示,明年将动用7,700万港元,将客户逾200万张银行卡更换为晶片卡,而550部自动柜员机(ATM)将会在2012年第三季率先完成更换程序.

--曾发行有一笔2亿美元可换股债券的超大现代(0682.HK),停牌至今已近3个月,并延迟公布全年业绩.评级机构穆迪昨将超大的企业评级由B3下调至Caa1,并指将会撤回予超大的评级.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 黄凯

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