《香港报摘》--经济日报12月20日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--特首参选人唐英年昨在逾千人撑场下,举行造势大会.以"明天在你我"为口号的唐,大打中产牌,关注月入2万至8万港元中产人士,承诺当选後会成立"中产特别委员会",研税务优惠,减轻中产向下游的问题.
* 其他:
--内地11月外汇占款连续两个月录得下跌,外资"做空中国"的说法亦不胫而走.不过,渣打银行中国研究部主管王志浩最新发表中国资本流动的研究报告称,资本外流与其说是中国增长放缓、价格下跌等经济趋势的起因,不如说是结果,其次,所谓"热钱",说的可能并非外资,而大部分为本土资金.
--中银香港(2388.HK)副执行总裁杨志威表示,明年将动用7,700万港元,将客户逾200万张银行卡更换为晶片卡,而550部自动柜员机(ATM)将会在2012年第三季率先完成更换程序.
--曾发行有一笔2亿美元可换股债券的超大现代(0682.HK),停牌至今已近3个月,并延迟公布全年业绩.评级机构穆迪昨将超大的企业评级由B3下调至Caa1,并指将会撤回予超大的评级.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。