《香港报摘》--信报12月20日

* 头版头条:

--两名下届特首参选人梁振英和唐英年比拚政纲争取支持,梁振英续打基层牌,提出重设扶贫委员会;唐英年则抛出援助中产的构思,表明一旦成功当选即会成立一个"中产专责委员会",研究中产所面对的问题,考虑向他们提供税务优惠,以防止中产向下游的趋势.

* 其他:

--野村分析员朱伟杰认为,中国联通(0762.HK)的"千元手机"补贴策略奏效,成功吸引大众用户,刺激3G上客量大增,甚至已超出集团的资本开支增速,联通明年或需要增加网络基建的资本开支.

--为银行提供即时支付结算系统服务的香港银行同业结算公司,将於明年6月下旬,把人民币清算的即时支付服务时间,延长5个小时至晚上11时半,提供跨时区清算服务.

--澳门首11个月博彩收益已按年升44%,至2442亿澳门元,但在基数扩大下,市场普遍预期,明年将放缓至约20%,即逾3,000亿元澳门元.

--自11月末以来,人民币兑美元汇价盘中多次触及交易区间下限现象,中国外汇管理局国际收支司司长管涛指出,交易价触及跌停,并不等於人民币汇率贬值,而且有升有贬的双向波动,是符合人民币汇率形成市场化的改革方向.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 黄凯

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