《香港报摘》--其他报纸重要消息12月20日

* 明报

--中银香港(2388.HK)现时员工达1.4万人,明年会进一步扩充服务电子化.副执行总裁杨志威坦言,服务电子化能更节省增员成本,但公司仍会保持请1,000人的计划.

--新地(0016.HK)代理租务总经理冯秀炎表示,国金中心一期商场部分今年的租金收入约为4亿元人民币,营业额介乎40亿至50亿元人民币,开业首年已有双位数字的分成.

--毕马威最新报告指,亚洲银行明年将会特别艰巨,因为於2013年开始实施的"巴塞尔资本协定三"要求银行就流动资金作出改革,但亚洲区内却欠缺优质的流动资产,令区内银行的流动资金出现困境,流动性不足.

* 星岛日报

--长实(0001.HK)地产投资董事郭子威表示,旗下大围新楼盘--盛世的销情理想,迄今已突破400伙,达到今年的销售目标,套现金额迈向40亿港元.集团公布提升本年销售目标100伙至500伙水平,料全数售罄套现约45亿港元.

* 苹果日报

--宝龙地产(1238.HK)公布,11月销售收入为6.39亿元人民币,按月增加22%,令公司今年累计销售增至52.2亿元人民币,按年增长19.7%.

* 东方日报

--人民币合格境外机构投资者(RQFII)16日正式出台後,市传多家在港有子公司的基金及券商周一(19日)已赴京递交正式申请,业界预料最快可能在本月底就有产品推出,届时本港股民就可投资内地A股及债券市场.

--联交所资料显示,新世界中国0917.HK非执董梁志坚本月13日,减持39.5万股供股权,每股平均价为0.058元,套现约2.29万港元.完成後,持供股权数量降至约111.791万股.

* 文汇报

--据联交所的权益披露,新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤的家族企业上周二(13日)增持新创建(0659.HK)6,427万股,每股平均价为10.347元,涉及资金约6.65亿港元,令郑裕彤家族企业持有量由62.42%增至64.31%.

--招商局(0144.HK)公布,该公司总投资超过5亿美元的斯里兰卡科伦坡港南集装箱码头BOT项目於上周五(16日)举行揭幕仪式暨工程建设开工典礼.按合约要求,该码头的一期工程将於2014年中建成并投入使用.

* 大公报

--财经事务及库务局局长陈家强表示,今年本港人民币业务发展取得理想的收获,希望有更多机构能够获批资格,令产品更多元化.现阶段未有计划争取扩大RQFII(人民币境外合格机构投资者)投资额度,但相信未来将会逐步审慎推进.

--原订本周五(23日)挂牌的纤体美容公司必瘦站,宣布搁置上市,散户认购的款项将会全数退回.公司於公告中指,鉴於市场环境变化及意外地出现剧烈波动,为顾及投资者的最佳利益,认为现时进行全球发售并非明智之举.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/黄凯

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