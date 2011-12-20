〔中港个股〕兖州煤业H股暂停买卖--联交所

路透香港12月20日电---香港联交所表示,中国兖州煤业(1171.HK)H股周一暂停股份买卖,暂时未获悉停牌原因.

稍早消息人士人表示,兖煤澳大利亚公司(Yancoal Australia)已就一14亿澳元(合14亿美元)的并购计划接触Gloucester Coal GCL.AX,以组建澳洲最大的煤业公司.媒体报导,兖煤寻求并购Gloucester,利用该公司在澳洲上市.[ID:nCN1294858]

兖煤A股(600188.SS)也暂停交易,公司称复牌时间不晚於本周五.(完)