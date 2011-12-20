〔中港个股〕兖州煤业H股暂停买卖--联交所

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月20日电---香港联交所表示,中国兖州煤业(1171.HK)H股周一暂停股份买卖,暂时未获悉停牌原因.
稍早消息人士人表示,兖煤澳大利亚公司(Yancoal Australia)已就一14亿澳元(合14亿美元)的并购计划接触Gloucester Coal GCL.AX,以组建澳洲最大的煤业公司.媒体报导,兖煤寻求并购Gloucester,利用该公司在澳洲上市.[ID:nCN1294858]
兖煤A股(600188.SS)也暂停交易,公司称复牌时间不晚於本周五.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。