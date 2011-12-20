〔港报社评〕恢复输入外劳,厘清灰色地带--文汇报12月20日

劳工界3名立法会议员及劳顾会成员昨日与港府有关部门会面,提出的多项有关输入外劳的建议获港府接纳.劳顾会最快可於今日开始恢复审批外劳申请.

事实上,香港不少工种都有实际输入外劳的需要,长时间停止审批,将令有关机构难以营运.劳方代表恢复审批是顾全大局的表现,而港府的及时回应也值得肯定.不过,事件反映现时输入外劳及专才机制存在不少灰色地带,加上机制缺乏透明度,令部分不法雇主有机可乘.港府应进一步厘清审核机制,明确划分专才与外劳的申请条件及要求,杜绝雇主巧立名目输入外劳.

劳方代表从保障香港劳工的角度出发并没有错,但以暂停外劳审批作为谈判手段,却殃及池鱼,原因是此举对不少需要输入外劳的机构造成影响,特别是一些厌恶性而薪金较低的工种如安老院舍等,确实长期存在有工无人做的问题,如果不聘请外劳,要在香港招聘人手并不容易,或是要将薪金大幅提升,不但令院方难以负担,而且收费最终也是转嫁至市民身上.

要真正解决问题,港府应及早整合多个输入外劳计划,根据不同类型的人士设立各自的审核机制,确保审批工作有章可循,有例可依,厘清所有灰色地带.届时不论是入境处或是劳顾会负责审批,都可根据客观的机制及标准审批,才是治本之道.同时,目前对於违规输入外劳的雇主并没有设立任何罚则,阻吓性明显不足,港府应设立相应的罚则,例如罚款或禁止输入外劳一段时间等,令雇主不敢以身试法. (A08)