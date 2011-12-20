〔港报社评〕北韩宫闱难测,中美俄势暗--经济日报12月20日

北韩领导人金正日突然逝世,其子金正恩接位.外界担心年仅30岁的金正恩能否顺利接任,会否出现政变.更复杂的是,美国为围堵中国,势乘机对北韩软来利诱、硬来试探,中俄被迫周旋,令未来一年东北亚局势波谲云诡.金正日突然逝世令周边各国尤其南韩、日本大为紧张,南韩军队已进入紧张状态.此因金正日虽在两年多前大病後,已开始安排三子金正恩逐步接班,惟金正日上周六突然心肌梗塞死亡,现仅30岁、才进入权力核心两年的金正恩能否摆平内部权力矛盾,尤其是否管得住军队,顿成疑问.

北韩是铁幕国家,金正恩能否真正掌权?会否由其姑丈、权力深植的张成泽垂帘听政?甚或出现政变?外界实难掌握,日韩等惟有作最坏打算,最好准备.但外界估计,北韩只要不爆大乱局,以各方利益计算,不论金正恩将否顺利掌权,北韩外交政策短期内不会大变.

可以预期,美国将乘北韩新人上场,一方面将藉南韩或日本作出挑衅,测试北韩新领导人的政策取向、应变能力与个性.另一方面将试图以各种利诱,如对缅甸般进行拉拢,甚或策动政权再变更,将北韩拉向西方.中俄两国在北韩的地缘政治利益深厚,断不会袖手旁观,势必在北韩问题上与美国激烈暗战,全球三大国在北韩角力,东北亚那能安宁!短期内北韩宫闱政治难测,但不论谁人最终真正掌权,大国政治在未来一年在此角力,东北亚风雨难息,可能冲击区内投资环境. (A04)