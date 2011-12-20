〔港报财经评论〕2012年股市,政治主导更激烈--经济日报12月20日

2012年股市,政治主导更激烈 /林瑞芬

中、美大国相信可稳定亚太区,但港股本身积弱,北韩更替领导人所带来的不明朗因素,容易为看淡的投资者藉口.港股之积弱,拜欧债危机所赐.继标普把欧元区15个国家的主权信用评级前景列入负面观察名单後,惠誉上周亦调低法国AAA主权信用评级前景至负面,穆迪则将比利时评级下调两档.评级机构没完没了向欧元区发炮,但德股仍企硬,无晒符.欧元今年一波又一波下挫,印证市场信心大崩溃.事实上,美国商品期货交易委员会公布的每周交易员持仓报告显示,市场内做空欧元兑美元的投机力量最少达到2007年以来顶峰,上周欧元净空头仓达190亿美元.

甚为认同国际货币基金组织前总裁卡恩昨日於中国内地一个场合表示,欧债危机的根源是增长力和领导力危机,且见一个又一个峰会,一个又一个计划,均找不到解决债务危机的方法可见.欧洲在过度消费之後,现在还要大刀阔斧紧缩,令经济极速下滑,中间没有缓冲,伤害力较深.钻九死一生方向,乃是中国、印度等新兴国家以至美国等,都不希望看到欧元区瓦解,寄望未来各方力量团结推进问题的解决.在没有欧洲央行预算,没有统一的财政机构,没有最後的借款方,没有结构性政策的情况下,卡恩更无奈地指,现在唯一的好消息是欧盟还没有放弃欧元债券.

若德国肯让步,明年发行欧元债券,或是九死一生之契机.相反,迟早有欧元受困国脱离欧元区的一日.野村预测,若希腊被迫退出欧元区,德拉克马恢复使用後,会贬值60%.瑞士银行更预测,希腊会出现恶性通胀,军队会发动政变,希腊甚至会爆发内战.至於在希腊脱欧後,持有希债者会有甚麽遭遇?由於投资者不会接受希腊以贬值的德拉克马来还债或付息,他们最终会是血本无归.欧洲央行总裁德拉吉在接受《金融时报》访问时警告,欧元区受困国家若脱离欧元区,让货币贬值,会造成庞大的通胀,依然面对重大经济困难.

欧债因政治因素拖延恶化,今年市场潜伏的政治因素确不少,目下北韩,其实中东今年都很乱,突尼西亚是今年中东剧烈动荡的发源地,第二个发生政权更迭的埃及,两地经济在变天之後更恶劣.之後科威特、利比亚、叙利亚等国家,最近,又有欧盟计划对伊朗实行石油禁运,这可能导致国际油价上涨,潜在对脆弱的全球经济产生更大打击风险,不得不留意明年的发展情况.(012)

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外汇占款续减,存准率料再降 /余少文

大市回落,除了市场上周五过度憧憬中国救市,如中国汇金开始增持四大行、下调存款准备金率等,可是未见相关行动出现,令市场憧憬幻灭.加上北韩领导人突然逝世,令亚洲区地缘局势紧张,令中港股市早段急挫.而国企沽空额昨日虽回落至17亿港元,但占国指成交比重15.6%,跟上日相若,沽压仍然集中在金融和煤炭股,又以建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)、中国人寿(2628.HK)、中国神华(1088.HK)沽压最大.其实,国企指数失守10,000点後,走势跟反覆下跌的A股都处於弱势,上周指出後市要回升,中国政策最为关键,只是希望愈大,失望愈大,中国在11月底下调存准率後,采取观望策略,也是A股过去两周走低原因之一.然而,人民银行昨日公布数字显示,金融机构11月外汇占款下跌279亿元人民币,连续两个月下跌及较10月多跌30亿元人民币,若根据人行为去年开始上调存准率的解释是应付外汇占款上升,则外汇占款两连跌,人行或要再下调存准率.

翻查人行外汇数据,发现近年外汇变化跟金融机构外汇占款相差不会太大.但10月金融机构外汇占款减少,人行外汇占款减少高达893亿元人民币,高出金融机构的2.6倍,反映资金不再局限於透过金融机构撤资,而是同时透过其他渠道,如财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司等,相信人行稍後公布的人行外汇占款的跌幅可能更大,或可迫使中国加快下调存准率的进度.另外,人民币兑美元汇价近日接连触及跌停後,上周五显着反弹,即使昨日中间价6.3303元人民币兑1美元,仍未升至11月高位6.3165元人民币,但路透资料指人民币兑美元昨日收市价报6.3378,创下汇改後新高,似乎显示中国对货币的维稳决心,似乎给予市场人民币升值信息,不排除人行会再放宽人民币上下波幅,加大升幅预期,也会是刺激大市的因素.

即使中国短期下调存准率,对整体股市刺激也只会是短暂,如11月底下调存准率後,大市反弹只有一星期,目前差不多打回原形,宁可不要小恩小惠的放松政策,反而希望会推出较大规模救市或经济的措施.只是中国内地目前仍在消化早年4万亿元人民币刺激经济方案的後遗症,相信明年上半年也难以见到大规模救市措施,即股民仍要等机会.(010)