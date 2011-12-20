〔港报财经评论〕欧银炸弹多,难民资金逃亡--信报12月20日

欧银炸弹多,难民资金逃亡 /习广思

区内股市被北韩消息拖累,欧洲降级隐忧骤来,加上中国托市雷声细反应淡,港股气氛低迷.恒指开市後,再度失守18,000关,跟随A股急挫逾400点,午後跌幅收窄,收复18,000,收报18,070点.然而,圣诞假期在即,市场交投淡静,全日成交额仅有423亿港元,沽军锁定汇控(0005.HK)为目标,大市沽空成交额比例9.79%.对汇金入市或扩大QFII未敢乐观,而市场反应较预期还要冷静得多,A股在资金流走忧虑下跌不停,上周五反弹幅度较大的股份纷告回吐,内银、内房跌幅不细.距离今年年结,尚剩下7个交易日,市场每年期待的粉饰橱窗活动仍未出现.对於大部分收取”表现费”的对冲基金来说,如果在第三季损手,再而错过10月反弹的话,其实再追已非常困难,是否仍有意欲做粉饰活动也实在难说.然而,掉过头来看,市场成交低迷,部分有心人在年底要赶埋最後一蹚尾水的话,一个似样的年结粉饰也不过是没可能的,尤其目前市场每每藉消息大起大落.

说穿了,这种揣测也不是另一种”抽奖”游戏,无奈市况疲弱,但小注入市,中奖的话,就当作是给自己的圣诞礼物.既说是基金粉饰活动,最佳号码应该具备两个条件,一是基金爱股,二是走势落後.欧洲决定修改《欧盟条约》後,市场经过冷静,反应及评价愈见负面.然而,无论是好是坏,德国始终有抛出一个答案,即使欧央行行长德拉吉再次强调,不会加码买债、不会QE吸毒,股市已不再被吓坏.评级机构带来的降级风暴,山雨欲来,比利时评级被降只是前奏,法国政客的说话亦不过是公关工作,”冻过水”的三条A评级其实是名存实亡.相对来说,欧洲银行所面对的风险才不容低估.部分国家是银行拖累政府,例如德国需要向银行注入资金.在部分国家,则是政府财政拖累银行,例如意大利国债急速恶化,拖累银行财政状况.

早前提及欧银要自救,但异常难救.现时欧洲银行路路不通,一是存款急降,二是资本需求,三是抵押品质素下降.一个风险出现时或可化险为夷,但三项风险同时出现,欧银其实是欧债漩涡的另一颗炸弹.昨天”沿图观势”指出,欧洲银行存款大量流走,存户将资金提走,调到瑞士或挪威,防的是欧罗解体,甚至乎欧罗崩溃.然而,官方数据或只是冰山一角而已,难民资金要走难,还有许多後门可走,存户对银行已失去信心,而且不止是商业客户,还有普罗百姓,已经出现轻微挤提.希腊银行资本外逃是一早发生的事,但在其他欧洲国家,银行存款及资金流走规模增加的风险不断扩大.未见难民资金涌现,也可能只是时候未到而已.(B02)

..................................................................................................

金正日逝世利好美元 /苏子

昨天北韩领袖金正日逝世的消息令市场的不确定性风险上升,昨天亚太区股市显着波动,市场避险情绪明显回升,美元亦因此受到追捧而造好,并令欧罗兑美元再次失守1.30心理关口,昨天在亚洲市一度低见1.2979水平.幸而到欧洲入市後,欧罗兑美元已因市场避险情绪稍为回落而收复亚洲市大部分失地,1.30心理关口得以失而复得,惟汇价反弹至上日收市价附近已见阻力重重,主要在1.3010-1.3035间窄幅争持,而1.3035的争持区顶部阻力则为小时图的100小时SMA阻力所在.从昨天欧罗兑美元在欧洲入市後已见企稳在1.30心理关口以上波动,未见借助市场的悲观情绪进一步往下寻底来看,欧罗兑美元在1.30心理关口以下的沽压并不明显,反而有趁低买入盘伺机入市,限制了汇价继续下跌的空间.

相信金正日逝世的负面消息已在昨天亚洲市完全反映,至於欧债危机的负面消息,相信目前市场已到了炒至麻木阶段,故只要昨晚欧罗兑美元未见进一步下挫并低收,反而可以承接欧洲市的反弹势头显着升回小时图100小时SMA阻力以上波动,料汇价可望挑战上周五的1.3084高位,一旦成功突破,相信汇价将可摆脱自上周初开始的疲弱走势,并向上考验10天SMA的1.3180阻力及汇价由10月27日的1.4247高位跌至上周三的1.2943低位的23.6%反弹目标,即1.3251关键阻力,而此阻力与20天SMA的1.3287阻力及1.4247高位向下延伸的下降阻力线相若.因此,稍後若汇价有力突破此阻力收市,相信在技术走势已见明显看好下,将会继续走高,并再度挑战1.35心理关口以及本月2日所造的1.3548高位.

留意目前市场绝大部分投资者也对欧罗兑美元短期後市的走势看得异常悲观,特别是当上周欧罗兑美元跌破1.30心理关口後,市场的悲观情绪更见有增无减.至於市场情绪对欧罗兑美元如此悲观的主因,相信连小孩子也清楚知道与没完没了的欧债危机有关.相信市场这股对欧罗汇价的浓烈看淡情绪不会这麽容易出现逆转,而市场上大多数投资者只会采取逢高沽出欧罗兑美元的策略.目前不少信奉技术分析的投资者,正期待欧罗兑美元反弹至10天以至20天SMA阻力附近便入市建立欧罗兑美元短仓,博汇价稍後正式跌破1.30心理关口後可以顺利跌破今年的1.2870低位,随後朝着去年8月的1.2584低位甚至1.20心理关口迈进.要扭转目前市场上这股对欧罗汇价的浓烈看淡情绪,那欧罗兑美元稍後的反弹,一定要在升破10天SMA阻力後,可以迅即升越早前屡攻不破的20天SMA阻力.随後更以单边市形式一举升至1.35心理关口以上才可成事.欧罗兑美元一旦升破1.35心理关口,相信将可成功扭转目前市场的浓烈悲观情绪,并迫使大量实力不足的欧罗短仓作出回补行动,使欧罗兑美元进一步升破本月2日所造的1.3548高位的机会急增.(B10)