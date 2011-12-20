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亚洲 | 2011年 12月 20日 星期二 09:33 BJT

〔香港个股〕中海油旗下珠海横琴天然气终端海底管线泄漏,未造成污染

路透香港12月20日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,旗下珠海横琴天然气处理终端附近海底天然气管线出现泄漏,公司已及时关停番禺30-1和惠州21-1相关平台的生产,事件并没有造成人员伤亡和环境污染.

中海油的新闻稿称,事件发生後,中海油深圳分公司立即启动海管泄漏应急预案,目前终端正加速泄压,事件处於可控状态.

公司表示,受此事件的净产量影响约为1.6亿立方英尺/天(约为2.67万桶油当量/天).

中海油周二开盘持平於13.58港元,过去一个月跌9.8%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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