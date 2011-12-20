〔香港个股〕中海油旗下珠海横琴天然气终端海底管线泄漏,未造成污染

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月20日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,旗下珠海横琴天然气处理终端附近海底天然气管线出现泄漏,公司已及时关停番禺30-1和惠州21-1相关平台的生产,事件并没有造成人员伤亡和环境污染.
中海油的新闻稿称,事件发生後,中海油深圳分公司立即启动海管泄漏应急预案,目前终端正加速泄压,事件处於可控状态.
公司表示,受此事件的净产量影响约为1.6亿立方英尺/天(约为2.67万桶油当量/天).
中海油周二开盘持平於13.58港元,过去一个月跌9.8%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。