更正:〔香港股市〕恒指开盘受利丰跌势拖累而微跌,成交量料低迷

(更正:因英文有误,第一段"周一该公司"应改为"周一该公司姊妹公司")

路透香港12月20日电---香港股市周二开盘下跌,成交可能维持低迷,大盘受利丰(0494.HK)跌势拖累,周一该公司姊妹公司宣布计划收购由长江贸易(0375.HK)所持有的汉登控股0448.HK的股份.

恒生指数.HSI开盘微跌0.14%至18,044.75点.恒生国企指数.HSCE开盘微涨0.04%至9,731.38点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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