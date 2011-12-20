〔香港个股〕便服零售商汉登获利丰母公司提全面收购,股价飙涨逾56%

路透香港12月20日电---香港便服零售商--汉登集团控股有限公司0448.HK获利丰(0494.HK)母公司提出全面现金收购後,刺激周二复牌股价大涨逾56%.

汉登集团的声明称,利丰母公司利丰(1937)有限公司全资拥有的利丰(零售)有限公司提出以每股2.7港元,收购汉登所有已发行股份,较公司停牌前最後报价1.7港元溢价58.8%.

周二早盘,汉登股价最多曾涨56.47%至2.66港元,而其主要股东YGM贸易(0375.HK)最多曾升近11%.

汉登主要从事包括"Hang Ten"在内的多个品牌的服装及配饰设计、零售及批发.公司已发行股份为9.8225亿股,按要约价计算,倘要约获汉登全数股东接纳,利丰(零售)应付的收购总价为26.52亿港元.

利丰(零售)计划在完成收购後继续汉登的现有主要业务.

汉登的主要股东包括孔金康家族和YGM贸易,分别持有47.26%和21.81%股权,他们已作出不可撤回承诺,接纳利丰(零售)的收购要约.

YGM贸易在另一份声明中称,预计出售汉登的股权将带来约3.4亿港元的收益.(完)

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