〔香港个股〕便服零售商汉登获利丰母公司提全面收购,股价飙涨逾56%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月20日电---香港便服零售商--汉登集团控股有限公司0448.HK获利丰(0494.HK)母公司提出全面现金收购後,刺激周二复牌股价大涨逾56%.
汉登集团的声明称,利丰母公司利丰(1937)有限公司全资拥有的利丰(零售)有限公司提出以每股2.7港元,收购汉登所有已发行股份,较公司停牌前最後报价1.7港元溢价58.8%.
周二早盘,汉登股价最多曾涨56.47%至2.66港元,而其主要股东YGM贸易(0375.HK)最多曾升近11%.
汉登主要从事包括"Hang Ten"在内的多个品牌的服装及配饰设计、零售及批发.公司已发行股份为9.8225亿股,按要约价计算,倘要约获汉登全数股东接纳,利丰(零售)应付的收购总价为26.52亿港元.
利丰(零售)计划在完成收购後继续汉登的现有主要业务.
汉登的主要股东包括孔金康家族和YGM贸易,分别持有47.26%和21.81%股权,他们已作出不可撤回承诺,接纳利丰(零售)的收购要约.
YGM贸易在另一份声明中称,预计出售汉登的股权将带来约3.4亿港元的收益.(完)
欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。