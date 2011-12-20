〔香港个股〕汉登获利丰零售提溢价收购,其与股东YGM贸易股价联袂大涨(更新版)

(新增市场评论及背景)

* 汉登获利丰零售提溢价收购

* 汉登股价劲扬逾五成至一年新高

* 其股东YGM贸易亦涨至三个月新高

* 收购溢价近59%对股东有利

路透香港12月20日电---拥有"Hang Ten"品牌的香港便服零售商--汉登集团控股有限公司0448.HK获利丰零售提议现金溢价收购後,周二股价飙升逾五成至一年新高,而其另一股东YGM贸易(0375.HK)亦大涨.分析师称,收购价格明显对汉登股东有利,而利丰也能藉此扩大在亚洲的能见度.

汉登昨日晚间在交易所公告称,获利丰公司(0494.HK)大股东利丰集团全资拥有的利丰零售以每股2.7港元全面收购,较公司停牌前最後报价1.7港元溢价58.8%;而持有汉登21.81%的YGM贸易则发布另一公告称,预计出售汉登的股权将带来约3.4亿港元的收益.

"这对汉登的股东来说是很好的交易,他们可以把投资获利了结,"香港丰盛金融集团分析师卢志威说,"汉登在亚洲的网络也对利丰集团有吸引力,但是价格有点太高."

另一台资券商分析师则指出,"YGM贸易一直想要专注在高档服装销售,(出售汉登)符合公司的策略方向."

两家公司股价今早复牌後大涨,早盘收市时,汉登暴升55.88%至2.65港元,早盘最高至2.66港元;YGM贸易则涨5.58%至18.54港元,最多时升近11%至19.48港元,股价创三个月来新高.

利丰零售拥有利亚零售(0831.HK)以及利邦控股(0891.HK)两家上市公司,与上市的利丰公司同属大股东冯氏家族持有的利丰集团.

除Hang Ten外,汉登还有"H&T"及"Arnold Palmer"两个休闲服装品牌.根据至2011年9月30日止的中期报告,汉登中期净利为1.14亿港元,按年成长约33%;其最大的两个市场分别为台湾及韩国,营业额贡献占比分别为42.2%、41.9%.

汉登主要股东--持股47.26%的孔金康家族及YGM贸易已作出不可撤回承诺,接纳利丰(零售)的收购要约.若收购要约获汉登全数股东接纳,按公司已发行股份为9.8225亿股计算,利丰零售应付的收购总价为26.52亿港元.

东英证券发布报告指出,YGM股东料会顺利通过出售汉登,且此次的一次性收益,将可能令YGM贸易在2012财年下半年发放特别股利.该券商重申YGM贸易买进评等,目标价28港元.

市值约4.35亿美元的YGM贸易,於1987年由老牌制衣集团长江制衣厂分拆并上市.除了2009年9月完成收购雅格狮丹亚洲控制权,旗下也拥有Ashworth, Michel Rene, Charles Jourdan, Guy Lorche和J.Lindeberg.(完)

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