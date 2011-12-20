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货币新闻 | 2011年 12月 20日 星期二 16:47 BJT

〔香港数据〕11月综合CPI同比涨幅略降至5.7%,因猪肉价格升幅收窄

路透香港12月20日电---香港统计处周二公布,11月综合消费物价指数(CPI)同比上涨5.7%,较上月增幅5.8%略为下滑.政府发言人表示,11月物价升幅放缓,主要是猪肉价格升幅收窄所致.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,11月基本通胀率按年增幅为6.4%,续持平於上月.

政府发言人在新闻稿中表示,先前的私人房屋租金涨幅持续反映到消费物价,以及食品价格依然高企,推动11月按年基本通胀率连续第三个月维持在6.4%.

不过,发言人表示,随着近期环球食品和商品价格回落以及香港经济增长减慢,来自外围和本地的通胀压力可望在未来几季得到纾缓.

(单位:%) 2011年11月 2011年10月 2010年11月

综合消费物价指数 +5.7 +5.8 +2.8

甲类消费物价指数 +5.3 +5.2 +3.3

乙类消费物价指数 +6.0 +6.0 +2.5

丙类消费物价指数 +5.9 +6.2 +2.5

基本通胀率 +6.4 +6.4 +2.4

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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