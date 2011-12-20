〔香港数据〕11月综合CPI同比涨幅略降至5.7%,因猪肉价格升幅收窄

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月20日电---香港统计处周二公布,11月综合消费物价指数(CPI)同比上涨5.7%,较上月增幅5.8%略为下滑.政府发言人表示,11月物价升幅放缓,主要是猪肉价格升幅收窄所致.
剔除所有政府一次性纾困措施的影响,11月基本通胀率按年增幅为6.4%,续持平於上月.
政府发言人在新闻稿中表示,先前的私人房屋租金涨幅持续反映到消费物价,以及食品价格依然高企,推动11月按年基本通胀率连续第三个月维持在6.4%.
不过,发言人表示,随着近期环球食品和商品价格回落以及香港经济增长减慢,来自外围和本地的通胀压力可望在未来几季得到纾缓.
(单位:%) 2011年11月 2011年10月 2010年11月
综合消费物价指数 +5.7 +5.8 +2.8
甲类消费物价指数 +5.3 +5.2 +3.3
乙类消费物价指数 +6.0 +6.0 +2.5
丙类消费物价指数 +5.9 +6.2 +2.5
基本通胀率 +6.4 +6.4 +2.4
浏览香港经济相关新闻,请点选[HK-ECI-CMN]
浏览政府刊载於网页上的新闻稿,请点选(here)
--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。