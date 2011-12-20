〔香港数据〕11月综合CPI同比涨幅略降至5.7%,因猪肉价格升幅收窄

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,11月基本通胀率按年增幅为6.4%,续持平於上月.

政府发言人在新闻稿中表示,先前的私人房屋租金涨幅持续反映到消费物价,以及食品价格依然高企,推动11月按年基本通胀率连续第三个月维持在6.4%.