〔香港热股〕中国燃气尾盘升1.7%至中石化及新奥能源收购要约价3.5港元

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透香港12月20日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周二尾盘升至3.5港元,创八个月来新高.该价位为中石化(0386.HK)(600028.SS)和新奥能源(2688.HK)对其收购的要约价格.这也意味两家公司或许需要开出更好的条件,才能将"美娇娘"娶入门.
本地时间下午3:46时,中国燃气涨1.74%至3.50港元,为2011年4月20日3.63港元以来最高;大盘恒生指数.HSI小升0.02%.
中石化与新奥燃气上周对中国燃气提出167亿港元的收购建议,以拓展其各自在中国的天然气分销市场.不过,中国燃气随後称,该建议未获邀请,且"未能反映本公司之基本价值".[ID:nCH0090573]
中石化则称,收购建议将给中国燃气及其股东带来"极大"好处.[ID:nCH0090643]
中国燃气已委任麦格理资本(香港)为其财务顾问.
中国燃气拥有中国最大天然气项目组合,并拥有液化石油气业务.其於151个市/区拥有管道燃气业务、9个天然气管理输送项目、11个液化石油气码头、44个分销项目及112个压缩天然气加气站.
截至今年9月底止六个月,中国燃气(包括附属公司)的收入同比增长21%至79.12亿港元,毛利则较去年同期增加31.6%至16.24亿港元.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
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