《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月21日

路透香港12月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.782港元HKD=) 美股道琼工业指数周二收高337.32,或2.87%,报12103.58点.因投资者买入大涨的银行,房屋建筑商和电信网络股,但成交清淡,令市场波幅放大. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 177.960 3.33 56360 13.849 2.58 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.000 6.18 149013 3.424 4.39 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 47.360 2.16 251230 73.711 1.53 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 36.830 2.93 176937 19.107 3.28 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 119.770 4.68 89005 9.321 2.20 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 103.880 2.74 134715 8.084 0.55 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 38.010 3.54 731664 59.159 2.53 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.110 1.48 56357 4.522 2.78 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 20.900 2.60 216112 16.264 2.68 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 21.090 3.64 39917 4.103 1.06 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.710 4.47 13310 4.002 3.13 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.930 4.37 14896 1.395 -48.51 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.380 6.73 190183 0.370 0.11 (完) --整理 黄运涛