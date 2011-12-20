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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 07:44 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月21日

路透香港12月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.782港元HKD=)

  美股道琼工业指数周二收高337.32,或2.87%,报12103.58点.因投资者买入大涨的银行,房屋建筑商和电信网络股,但成交清淡,令市场波幅放大.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  177.960    3.33      56360            13.849       2.58
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.000    6.18     149013             3.424       4.39
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   47.360    2.16     251230            73.711       1.53
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.830    2.93     176937            19.107       3.28
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  119.770    4.68      89005             9.321       2.20
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  103.880    2.74     134715             8.084       0.55
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   38.010    3.54     731664            59.159       2.53
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.110    1.48      56357             4.522       2.78
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   20.900    2.60     216112            16.264       2.68
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)    0.000    0.00          0             0.000    -100.00
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.090    3.64      39917             4.103       1.06
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.710    4.47      13310             4.002       3.13
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.930    4.37      14896             1.395     -48.51
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.380    6.73     190183             0.370       0.11 (完)

  --整理 黄运涛

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