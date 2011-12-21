《香港报摘》--经济日报12月21日

* 要闻版头条:

--香港地产建设商会执委会主席梁志坚,昨夥同四家大型发展商代表(包括新地(0016.HK)、长实(0001.HK)、恒地(0012.HK)及信置(0083.HK))一同召开记者招待会,就政府规管一手住宅物业销售立法建议作出回应,直指建议部分内容不切实际,部分细节根本做不到.

* 其他:

--今年尚余六个交易日,市场预料首11个月已见红的强积金(MPF)难有翻身机会,摩根资产管理更预计,全年各产品总平均回报料录得约7%跌幅.

--日本财务相安住淳表示,日本政府有意购买中国国债,以增强中日关系.消息指,日本首相野田佳彦访华期间,中日领袖将签署双边货币及金融协议,日本将购买价值约100亿美元的中国国债.

--长实主席李嘉诚及副主席李泽钜於加拿大的私人公司,涉及透过合并避税的诉讼,被当地最高法院裁定李氏父子上诉失败,需付合共962万加元(约7,270万港元).

--对严峻的外部环境,最新一期《中银经济月刊》认为,经济增长将受出口增长大幅放慢拖累,预计2012年香港的本地生产总值(GDP)实质增长率将从2011年的预计5.2%大幅下降至3.5%,失业率则有上升压力,预期将至3.5%以上.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 张喜良

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