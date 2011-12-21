《香港报摘》--经济日报12月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--香港地产建设商会执委会主席梁志坚,昨夥同四家大型发展商代表(包括新地(0016.HK)、长实(0001.HK)、恒地(0012.HK)及信置(0083.HK))一同召开记者招待会,就政府规管一手住宅物业销售立法建议作出回应,直指建议部分内容不切实际,部分细节根本做不到.
* 其他:
--今年尚余六个交易日,市场预料首11个月已见红的强积金(MPF)难有翻身机会,摩根资产管理更预计,全年各产品总平均回报料录得约7%跌幅.
--日本财务相安住淳表示,日本政府有意购买中国国债,以增强中日关系.消息指,日本首相野田佳彦访华期间,中日领袖将签署双边货币及金融协议,日本将购买价值约100亿美元的中国国债.
--长实主席李嘉诚及副主席李泽钜於加拿大的私人公司,涉及透过合并避税的诉讼,被当地最高法院裁定李氏父子上诉失败,需付合共962万加元(约7,270万港元).
--对严峻的外部环境,最新一期《中银经济月刊》认为,经济增长将受出口增长大幅放慢拖累,预计2012年香港的本地生产总值(GDP)实质增长率将从2011年的预计5.2%大幅下降至3.5%,失业率则有上升压力,预期将至3.5%以上.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。