《香港报摘》--信报12月21日

* 头版头条:

--香港政府去年成立督导委员会研究立法规管一手楼销售,并於11月下旬以白纸草案形式就立法谘询公众.一直较少直接回应的地产建设商会,昨天终於公开表态作出反击,以六大要点质疑白纸草案内容,包括指禁止使用建筑面积会令市场混乱,以及一手现楼应豁免纳入规管等.

* 其他:

--港交所(0388.HK)公布截至今年12月15日的多项市场创新纪录,包括股份成交总数、所有期权及期货合约张数等.期内全球股市表现欠佳,交易所市值"大缩水",以市值蒸发的幅度计算,港交所是全球主要交易所之冠,与去年底比较,港股蒸发4.11万亿港元.

--民丰(0279.HK)大股东兼廖氏家族第三代成员廖骏伦,再染指另一间上市公司.早前内地发展商东方银座(0996.HK)进行配售,廖骏伦以约1.9亿港元承接5亿股,持股45.64%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 张喜良

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