《香港报摘》--信报12月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--香港政府去年成立督导委员会研究立法规管一手楼销售,并於11月下旬以白纸草案形式就立法谘询公众.一直较少直接回应的地产建设商会,昨天终於公开表态作出反击,以六大要点质疑白纸草案内容,包括指禁止使用建筑面积会令市场混乱,以及一手现楼应豁免纳入规管等.
* 其他:
--港交所(0388.HK)公布截至今年12月15日的多项市场创新纪录,包括股份成交总数、所有期权及期货合约张数等.期内全球股市表现欠佳,交易所市值"大缩水",以市值蒸发的幅度计算,港交所是全球主要交易所之冠,与去年底比较,港股蒸发4.11万亿港元.
--民丰(0279.HK)大股东兼廖氏家族第三代成员廖骏伦,再染指另一间上市公司.早前内地发展商东方银座(0996.HK)进行配售,廖骏伦以约1.9亿港元承接5亿股,持股45.64%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。