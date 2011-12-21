〔港报社评〕2017年特首选举安排,唐梁必须提出明确主张--明报12月21日

特首参选人唐英年和梁振英分别答覆记者提问有关2017 年特首选举事宜时,两人都未正面回应,显得左闪右避.2017 年特首选举安排,是下任特首必须处理的事务,并无拖延空间,市民都关注中国会否藉提名程序筛选参选人,使所谓普选特首沦为假选举.有关2017 年特首选举安排,中国或许有一定想法,但是应该未有具体方案,在这个情况下,唐英年和梁振英不应只是揣摩上意,应该提出具体主张,让市民知道他们怎麽想.

梁振英对社会事务、议题,十分了解和掌握,表达和答问时遣词用字精准,理路分明,一切都显得了然於胸.相对於唐英年,梁振英予人印象较能干,与此有关.不过,日前,记者问他有关2017 年特首选举,关於这个问题,在参选过程中,一定会被问到,梁振英对此一定思考过,但他选择敷衍答问,使人失望.至於唐英年,他说话结结巴巴,已经成为招牌,日前造势大会,他更自承“说话不算叻”,意图化腐朽为神奇.昨日,记者问他2017 年特首选举,会否有提名机制、筛选参选人,唐英年说“几多、几少,几宽、几紧,都有好多情况要考虑,并非一个机制那麽简单”.

今次特首选举,最佳组合是唐梁对决之余,要有民主派人士参战,因为这样会形成两个层次竞争.首先是唐梁同属建制派中人,其中一人会胜出,透过竞争,使市民从理念、政纲、能力等多方面,判断谁更适合成为下任特首.今次虽然是小圈子选举,不过,只要是真选举,有真正竞争,对於日後选举,就有借监作用. (A04)