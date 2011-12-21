〔港报社评〕人民币国际化不停,港抓紧角色--经济日报12月21日

外传日本拟买人币国债,受各界关注.日本此举料为北京背後力推,彰显北京密谋各机会加快人民币国际化.惟国际化步伐会时快时慢,香港要强化人民币离岸中心,须掌握中国节奏,助人民币国际化进程,此对中港均极重要.

日本媒体昨报道,日本政府计划购买价值100亿美元人民币国债,此有外汇储备资产多元化考虑,相信更多是为改善与中国关系,应北京要求买债.现除泰国、尼日利亚有买人民币国债外,并无发达国家购买,现日本加入购买,将提升人民币在国际接受程度.此外,上月亦传出北京愿助欧洲购买欧债,但要以人民币计价,此空穴来风非无因,北京确有借势加快人民币步伐企图.主因是西方经济不景,国际对美元与欧元信任程度日低,国际有更大空间让第三种国际货币如人民币崛起.

北京虽看准此中契机,亦步步为营,尤其欧美债务危机,令国际金融形势动荡,北京顾及金融安全,近四个月曾放慢人民币国际化节奏,如今年8提出人民币合格境外机构投资者(RQFII),沉寂四个月至今才推出.此已令市场忧虑人民币国际化进程停滞,导致香港人民币市场呆滞,人民币10月存款更首录跌幅,扭转去年8来急升势头.不过,中国上周六终推RQFII,再与日本可能买人币国债等消息汇合,可见人币国际化是国策,中国仍会力推,但考虑金融安全,要慎重前行、摸着石头过河,需利用试点逐步迈进,而此正是香港可扮演重要及独特角色机遇.

香港与国际金融接轨,又有一国两制防火墙,减少对中国冲击,是中国试验田最理想场所.港府要协助人币国际化,要掌握中国节奏,在市场顺风时,放手让市场发展,在中国放缓时,港府要了解中国心所在,助中国解风险及如何克服,才可令中国心走出下一步.市场淡静是中国出新措施时机,因遇到阻力、风险亦较低,港府藉此向中国取政策,可助人币国际化,又为香港市场添暖.现时大形势是人币国际化不会逆转,小形势则是香港是最佳试验田,港府要把握时机助人民币走向国际,此对人币国际化最有利,对巩固香港金融中心地位最有利. (A04)