《香港报摘》--其他报纸重要消息12月21日

* 明报

--内地高档连锁饮食集团名轩(8246.HK)拟於本月30日於创业板上市.名轩以全配售形式招股,集资总额5,390万至8,330万港元.有市场消息指,招股已获超额认购.

* 星岛日报

--香港交易所(0388.HK)宣告,加设"第四重"上市公司通告"後备公告板",以防黑客攻击"披露易"网站及另外两个後备系统时,拖累上市公司停牌.

* 苹果日报

--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)本月初推出的2个月定期存款1.88厘高息优惠,本周五(23日)届满.消息透露,是次吸纳的新资金已超过预定目标,加上靠近年底,故後日到期後不再延续或加推新计画.

* 东方日报

--中央证券董事总经理锺绦虹透露,已向一、两家企业及投资银行提议"双币单股"(即人民币新股公开发售部分,可分为港元组别及人民币组别让散户自行选择),初步反应表示有兴趣,而且香港交易所(0388.HK)、收款行及证券行原则上表示支持.

* 文汇报

--华晨中国(1114.HK)董事长吴小安表示,内地的限购令未对宝马销售造成影响.今年首11个月,集团於内地售出9.9万辆宝马,有信心能达到全年10.8万辆,按年上升53%的目标.

--恒大地产(3333.HK)今年销售再创新高,管理层於传媒午宴上透露另一个长远目标,就是跻身恒指成份股.

* 大公报

--据市场消息表示,中高端汽车零部件供应商华众控股,将於本周五(23日)举行投资者推介会,初定招股时间横跨今明两年,有机会成为2012年首只挂牌新股.

--中国忠旺(1333.HK)首席财务官张立基表示,由於美国有关反倾销及反补贴调查,而导致对美国出口销售量下降的不利影响,今年年初公司表现受拖累,但料第四季可见改善.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/黄凯

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