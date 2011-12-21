〔港报社评〕消除西部通道死亡陷阱--星岛日报12月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
深港西部通道发生通车四年来最严重的车祸,一死十伤.不幸事件显示路面设计和监管的缺陷,加上司机和乘客安全意识不足,成为道路使用者的死亡陷阱.事件中载着22位乘客去惠州的旅游巴士,故障失事後停在行车线,由於地点距离深圳湾口岸只约200米,乘客纷纷下车自取行李,打算步行过关.意外现场本来不能停车,驾驶人士一般不会预计有人站在马路上.为安全着想,乘客宜耐心等待警方到场维持秩序,在适当地方架设路障後,才下车取行李.可惜这次大家风险意识较低,为了省时方便,付出惨痛代价.
全港现时有20部俗称“快相机”的侦察车速摄影机,“游击式”放在120处俗称“雀笼”的机箱内,真真假假,拍下超速票控证据,警惕司机勿超速.偏偏由限速100公里转到50公里的路段,是超速高危点,市区内不少汽车就是在这类减速路段被拍摄到超速,港府应该设法改善深港西部通道的“雀笼”布局.
全长5.5公里的深港西部通道,当中3.5公里位於香港境内,其余2公里,包括今次意外现场,位於深圳境内.由於深圳湾口岸实施一地两检,港方关卡亦设在深圳境内的口岸大楼,为了方便管理,在深圳境内的一段路面,亦划进香港的管辖范围.香港可以加强与中国沟通,确保这段路面的安全程度不亚於香港其他路段,基於对驾驶人士和乘客的生命安全,相信各有关方面都会采取合作的态度. (A06|
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。