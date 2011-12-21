〔港报社评〕消除西部通道死亡陷阱--星岛日报12月21日

深港西部通道发生通车四年来最严重的车祸,一死十伤.不幸事件显示路面设计和监管的缺陷,加上司机和乘客安全意识不足,成为道路使用者的死亡陷阱.事件中载着22位乘客去惠州的旅游巴士,故障失事後停在行车线,由於地点距离深圳湾口岸只约200米,乘客纷纷下车自取行李,打算步行过关.意外现场本来不能停车,驾驶人士一般不会预计有人站在马路上.为安全着想,乘客宜耐心等待警方到场维持秩序,在适当地方架设路障後,才下车取行李.可惜这次大家风险意识较低,为了省时方便,付出惨痛代价.

全港现时有20部俗称“快相机”的侦察车速摄影机,“游击式”放在120处俗称“雀笼”的机箱内,真真假假,拍下超速票控证据,警惕司机勿超速.偏偏由限速100公里转到50公里的路段,是超速高危点,市区内不少汽车就是在这类减速路段被拍摄到超速,港府应该设法改善深港西部通道的“雀笼”布局.

全长5.5公里的深港西部通道,当中3.5公里位於香港境内,其余2公里,包括今次意外现场,位於深圳境内.由於深圳湾口岸实施一地两检,港方关卡亦设在深圳境内的口岸大楼,为了方便管理,在深圳境内的一段路面,亦划进香港的管辖范围.香港可以加强与中国沟通,确保这段路面的安全程度不亚於香港其他路段,基於对驾驶人士和乘客的生命安全,相信各有关方面都会采取合作的态度. (A06|