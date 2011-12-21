〔港报社评〕旅业监管局应尽快成立--文汇报12月21日

商务及经济发展局昨日公布,将成立旅游业监管局,规管旅行社、领队和导游, 但最快3年後才能落实.旅游业是香港的重要经济支柱之一,成立独立的法定机构监管业界,才能根本改变目前旅游业“自己人管自己人”的弊端,有效维护香港旅游业声誉.不过,香港旅游业缺乏监管的问题相当突出,3年後才成立独立监管机构实在太慢,步伐必须加快.同时,对於目前存在的零团费、强迫购物等违规行为,应严厉打击,不能留待监管局成立後才解决.

现时旅行社、领队、导游等旅游业从业机构和人员的监管由旅游业议会负责.由於议会成员大部分是旅行社的经营者,与业界有密切的利益关系,一直被诟病为“自己人管自己人”,导致逼客购物等现象层出不穷、屡禁不绝.

成立旅游业监管局势在必行,目前的问题是必须加快进程.按照政府的计划,接下来的工作是草拟一条新法例以取代现行的“旅行代理商条例”,赋予旅游业监管局的监管权力.成立旅游业监管局保障游客的利益,提升业界的经营质素,关乎香港的整体利益,政府必须以大局为重,拿出决心排除障碍,早日完成立法工作.

制订新的法例、成立独立的旅游业监管局尚需时日,但并不意味着逃避监管前旅游业存在的问题.港府应该敦促旅游业议会严格执行监管责任,加强不定期派员到景点巡查是否有违规情况出现,更应大力打击零团费、负团费等极不合理经营模式,禁止本地旅行社承办类似业务,截断引发逼客购物经营行为的源头,对游客和香港旅游业的利益作出根本性的保障. (A04)