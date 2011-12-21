〔港报财经评论〕债息讯号诡异,反映风险仍在--信报12月21日

债息讯号诡异,反映风险仍在 /习广思

昨天在低成交市况中,普遍录得升幅的股份均属落後板块,讨论行业基础因素的话,并没有说服力,然而股价走势告诉大家,它们的走势是较其他股份出色.这个买落後主题,在上星期亦曾提及,而炒落後往往在低成交时期,对部分有心人来说无往而不利.早前提及航运股,大行唱好没有说服力,但在半信半疑当中,可见东方海外(0316.HK)、中海集运(2866.HK)回升.钢铁股是否见底而否极泰来?答案不得而知,但马钢(0323.HK)、鞍钢(0347.HK)屡试阻力位.药业股的基本因素更加欠缺说服力,但市场是在这类残股中博取些许微小的升幅.无论喜欢与否,在市场短线投机,大多时候都不是谈品味.想不到的是,欧央行此刻才承认这一切问题更想不到的是,市场仍视欧央行这番话为负面消息,毕竟这一切在市场讨论多月,对谁来说都不新奇.

欧美股市载浮载沉,但债市反应较股市更冷静.在月初峰会过後,西意国债拍卖反应理想,但有两项债市指标隐约透露,债市的担忧在蠢动,而未完全歇息.美债孳息跌势依然,半个月下来,已回到1.84厘水平,9月底的历史低位是1.67厘,意味美债作为避险指标,风险从来没有降低过.另一项诡异指标是意大利10年债息,前晚当所有其他年期债息回落之际,唯独意债10年期债息持续上升.尽管意大利10年债息昨晚回落,但在峰会後,即使卖债拍卖反应不错,但债息其实是向7厘逐步迈进,投资者对意大利的危机未有松懈过呢.回望2011年,欧债危机固然是市场风浪,但对於港股投资者来说,“沽空中国”概念才影响深远.这打破了过去新兴市场的迷思,例如大部分人相信新兴市场增长前景较欧美出色,故应该享有溢价,但今年对中资股来说,是溢价变折让,中资股不一定是稳赚的资产.更重要的是,由美国涌至的民企风暴,及至评级机的红旗乱插,均完全暴露出中资股的风险.

无疑中国房地产泡沫,以至隐藏於账外的坏账,均是未有人知的黑洞.然而,中国是一个靠政策生存的经济体,“成也中国,败也中国”,沽空中国其实是押注政策成败.这样说起来,反而显得较乐观,一来中国资本账不对外开放,要像沽空希腊国债一样,几乎没可能.二是中国外汇储备几乎沽不到.三是中国对泡沫的小心翼翼.这一切,都因为中国在过去20年开放时中过炸弹,目睹过亚洲金融风暴,而世事往往都是这样的,第一颗炸弹被炸中,面对第二颗炸弹时已晓得避开.(B02)

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小心挟欧罗淡仓 /苏子

欧罗兑美元上周三低见1.2943的11个月新低後便见回稳过来,汇价仍未能顺势下试至今年1月的1.2870低位.但由於欧罗兑美元在上周五反弹至1.3084高位後便迅即掉头回落,未见进一步挑战早前所造的1.3144重要低位支持,故踏入本周後,市场对欧罗兑美元的看淡情绪仍有增无减,普遍相信上周三所造的1.2943低位将会失守,而今年1月所造的1.2870低位将会面对严峻考验.不过,前天欧罗兑美元在市场一片看淡声中却成功保持平稳的走势,即使北韩领袖金正日突然逝世的负面消息,以及前晚美股再度下挫,道指收市下挫逾100点子或接近1%的负面因素,始终未能迫使欧罗兑美元进一步往下寻底,而且前天的高低位为1.3044及1.2979,汇价在市场避险情绪上升下,全日波幅却竟然只有65点子,波幅之窄实属近期罕见.

前天市场并非全无藉口把欧罗兑美元大幅推低,但汇价最後却只是呈现窄幅争持的闷局,表现有点不甚寻常,有点似暴风雨前夕的味道,故担心汇价在市场一片看淡声中却出现应跌不跌的异常走势下,随时会出现挟仓式反弹,稍後返回上述的1.3144重要阻力位以上波动的可能性正与日俱增.由於尚余不足10个交易天便结束2011年,故不少投资者早已放假离场,使目前汇市的交投明显下降,故担心在2011年结束前或有大户可能趁机进行挟欧罗短仓,以触发市场上庞大的止蚀买盘入市.如欧罗兑美元真的出现挟淡仓情况,估计汇价将有500点子以上的升幅,即可以升回1.35心理关口以上.

若欧罗兑美元经过年底挟淡仓後,踏入明年1月後将会再次重拾弱势,并会正式跌破1.30心理关口.若明年1月欧罗兑美元可以正式跌破1.30心理关口,相信届时未必会对市场造成太大的负面冲击,因为欧罗兑美元正式破位的动力主要来自美元整体走势回复上升的动力,而非欧债危机的负面因素.换言之,即主要非美元货币因美元上升而全面报跌,欧罗汇价与其他非美元货币同样面对抛售压力,因此即使欧罗兑美元正式失守1.30心理关口,预料对市场所带来的冲击将极为有限.若美元在明年1月开始重拾上升的动力,使非美元货币全线下挫,相信自美国推出两轮QE措施後,一直受到市场追捧的澳元兑美元将会明显转弱,其跌幅或会较欧罗兑美元凌厉得多.至於澳元兑美元表现更弱的原因,相信与明年环球经济情况继续转差,使商品价格往下大幅寻底有关,因此才拖累澳元兑美元扭转近三年来的强势表现.如澳元兑美元失守0.95关口,预料会开始触发不少止蚀沽盘入市,从而加速澳元兑美元的跌势,并下试200周SMA的0.8995关键支持.(B08)