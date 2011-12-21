〔港报财经评论〕新能源国策下的投资策略--经济日报12月21日

新能源国策下的投资策略 /林瑞芬

国际金融业寒风急劲,周围都是裁员声,资本要求提升最可怕,要视乎监管方会否弹性处理.最近,据英国财务大臣George Osborne称,银行需要透过股本方式筹集缓冲资本,以达至全球风险加权资产最少17%,该例将同时适用於英国及非英国资产,但他也进一步厘清政策,若银行可证明不需英国政府援助,将可获豁免.有分析指,若汇丰(0005.HK)获此放宽要求,将可因此节省75%成本,即约15亿美元.虽如此,银行业的黄金时代已过,面对去杠杆化压力,那些年,”圣诞钟炒汇丰”此曲不再.汇丰昨收报57.7港元,微升0.05港元.

跟进中国内地政策消息,继此前国家能源局透露可再生能源发展”十二五”规划目标後,再有政策出台.根据”十二五”可再生能源发展目标,到2015年,中国非化石能源开发总量将达4.8亿吨标准煤.其中提出,到2015年风电达1亿千瓦,年发电量1,900亿千瓦时.太阳能发电达1,500万千瓦,年发电量200亿千瓦时.而追加的新政策是将可再生能源电价附加徵收标准提升,确定为8厘/千瓦时.按中国2006年通过的《可再生能源法》规定,电网企业按照中标价格收购风电、光电等可再生能源,超出常规火电上网标杆价格的部分,附加在销售电价中分摊.此徵收水平原为2厘/千瓦时,2009年11月起调至4厘,今次又倍升,所徵收的附加费可用於再生能源补贴,肯定加大对可再生能源的支援力度.

较为明朗的,明年或许落在核电恢复发展轨道,自日本发生核辐射意外後,今年3月16日起暂停审批核电专案包括开展前期工作的专案.惟明年若不恢复,将令国营相关企业深受经营压力,如以上月国家能源局原局长张国宝在中国核学会2011年学术年会上的提示:”明年3月後核电可能步入恢复发展的轨道,中国未来将是世界最大的核电市场.”明年首季随时有消息.亦较为看好从事中国电动车市场的铅酸动力电池生产行业龙头,因行内今年初起为国家对涉及重金属生产的企业进行全面整顿,大量小型企业将被逐步淘汰,龙头生存能力高,加上市场主要为中国内地,不为外面冷风影响,天能动力(0819.HK)盈利的增长力较明朗.(012)

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内房压力,仍未消除 /余少文

愈接近圣诞假期,大市愈是闷局,成交亦萎缩,不排除大户趁机将大市舞高弄低,出现震荡走势.至於中国内地早前公布超过半数城市11月价格环比下跌,相信房地产市场只是刚踏入寒冬,或要明年中才见到春天.中港股市昨日高开後回软,A股轻微下跌,国企指数则升12点,收9,740点,成交额86亿港元,是三星期以来最少,只有30%主板H股随大市上升.加上国指期指在现货收市後走低及呈低水42点,今日市况有机会下跌.至於红筹指数跌30点或0.9%,收3,587点,成交额36亿港元,又是内房股下跌令指数跑输大市.内房股11月底至12月初曾有一番炒作,如中国海外(0688.HK)由11.5港元水平升至15港元水平,华润置地(1109.HK)也由10港元水平升至13.5港元水平,惟最近两周开始调整.在11月底曾指出,中国内地新建住宅销售价格放缓速度加快属於利好消息,加上摩根士丹利唱好内房股,可以短炒内房股.

内房股近日回软,或是新华社发表评论指中国楼市调控仍然不可以松懈所致,因为国家统计局公布70大中城市房价11月数据,49个城市即超过半数的新建商品住宅价格较10月下跌,反映中国的房地产调控见成效.而路透统计该70城市数据後,亦指出11月新建商品住宅销售价格较去年同期只升2.2%,连续四个月升幅放缓,也较1月的5.9%为低.如以环比来看,10月较9月下跌0.2%是今年首次回落,而11月再环比下跌0.2%,连续两个月下跌,更令人相信调控效应开始浮现.虽然内房股股价低残,大部分股价低於每股资产净值,以彭博今年预测数字来看,只有中海外、碧桂园(2007.HK)、华润置地和恒大地产(3333.HK)的市帐率高於1倍.认为中国内地楼市只是踏入寒冬,春天应该仍未来到,内房股股价压力应该仍未消除.

知道领导人已明确指出明年继续调控楼市,穆迪维持房地产行业负面展望,并指出发展商面对不少挑战,包括销售放缓、银行信贷紧缩、楼价和利润率下跌等压力,影响发展商的信用和流动性,故未来12-18个月要继续面对艰难的经营环境.即使北京、上海等大城市的成交量已萎缩,但楼价到第四季才开始显着下跌,不少二线城市楼价仍未出现大幅下滑.又如摩根大通董事总经理兼中国区全球市场业务主席李晶表示,房地产调控的效果只是刚显现,放宽只会引发报复性反弹,故短期不可能松动,但料明年第三季才有可能出现松动.(010)