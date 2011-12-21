版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 09:39 BJT

〔香港股市〕恒指开盘升2.12%,受材料及能源等景气循环股的升势提振

路透香港12月21日电---香港股市周三开盘上扬,受到材料及能源等景气循环股升势的提振,追随全球市场人气改善的大势,此前美国及德国公布的经济数据乐观,而且西班牙公债标售买需强劲.

恒生指数.HSI开盘上涨2.12%至18,462.64点.恒生国企指数.HSCE开盘上扬2.31%至9,965.26点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐