〔香港社会〕禽流感升至严重级别,今将销毁1.7万只活家禽防病毒扩散

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月21日电---香港政府宣布,提升本港禽流感应变级别至严重级别,并将於周三销毁长沙湾临时家禽批发市场逾1.7万只家禽,因前天该家禽批发市场一只鸡只屍体样本证实含有H5N1高致病性禽流感病毒.
食物及卫生局局长周一岳周二深夜举行记者会宣布有关事宜,除销毁家禽外,政府同时暂时禁止所有本地农场鸡只出场21天,以及暂停所有活家禽,包括鸡苗的入口21天.
政府表示,暂时未能确定稍早证实含有H5N1病毒的死鸡是来自本地农场还是入口鸡只.
渔护署署长宣布长沙湾临时家禽批发市场为疫点,而该批发市场将关闭至2012年1月12日.
明天(周四)是中国传统节令"冬至",一般家庭传统上会吃鸡过节,但今年的冬至,市场上将没有活鸡供应. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。