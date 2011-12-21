〔香港社会〕禽流感升至严重级别,今将销毁1.7万只活家禽防病毒扩散

路透香港12月21日电---香港政府宣布,提升本港禽流感应变级别至严重级别,并将於周三销毁长沙湾临时家禽批发市场逾1.7万只家禽,因前天该家禽批发市场一只鸡只屍体样本证实含有H5N1高致病性禽流感病毒.

食物及卫生局局长周一岳周二深夜举行记者会宣布有关事宜,除销毁家禽外,政府同时暂时禁止所有本地农场鸡只出场21天,以及暂停所有活家禽,包括鸡苗的入口21天.

政府表示,暂时未能确定稍早证实含有H5N1病毒的死鸡是来自本地农场还是入口鸡只.

渔护署署长宣布长沙湾临时家禽批发市场为疫点,而该批发市场将关闭至2012年1月12日.

明天(周四)是中国传统节令"冬至",一般家庭传统上会吃鸡过节,但今年的冬至,市场上将没有活鸡供应. (完)