〔香港新股〕太古以实物形式向股东分派太古地产股份,後者下月中上市

路透香港12月21日电---香港综合企业--太古股份有限公司(0019.HK)周三宣布,将以实物分派方式向股东派发太古地产股份,而太古地产预期於明年1月18日以介绍形式在香港主板上市.

该公司的声明称,分派的基准为每持有10股太古"A"股将可获发七股太古地产股份,每持有50股太古"B"股(0087.HK)可获发七股太古地产股份,碎股将不会计算.透过此分派,太古合共向股东分派约18%太古地产股份.

太古地产在香港及中国从事房地产开发,拥有及营运以商用物业为主的多用途物业.其新上市编号为"1972".

太古A早盘初段微涨0.32%,报94.2港元;大盘恒生指数.HSI升1.76%.(完)

浏览太古股份其他新闻,请点选[0019.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)