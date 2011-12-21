〔香港新股〕太古以实物形式向股东分派太古地产股份,後者下月中上市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月21日电---香港综合企业--太古股份有限公司(0019.HK)周三宣布,将以实物分派方式向股东派发太古地产股份,而太古地产预期於明年1月18日以介绍形式在香港主板上市.
该公司的声明称,分派的基准为每持有10股太古"A"股将可获发七股太古地产股份,每持有50股太古"B"股(0087.HK)可获发七股太古地产股份,碎股将不会计算.透过此分派,太古合共向股东分派约18%太古地产股份.
太古地产在香港及中国从事房地产开发,拥有及营运以商用物业为主的多用途物业.其新上市编号为"1972".
太古A早盘初段微涨0.32%,报94.2港元;大盘恒生指数.HSI升1.76%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。