〔香港个股〕中电下调明年电费加幅至7.4%,但料未来难稳定电价

路透香港12月21日电---在政府和社会各界舆论的强烈诉求下,香港供电及发电商--中电控股(0002.HK)周三宣布,将明年的电费加幅由原来的9.2%,调低至7.4%;但同时指出,其燃料价条款账负结余明年底将上升至14亿港元,意味着未来难以稳定电价.

中电总裁蓝凌志在记者会上称,下调电费加幅主要是通过降低燃料价条款收费升幅,由原来的0.037港元降至0.02港元;但基本电价加幅维持於5%不变.

"经过仔细考虑各界表达的意见,以及审视电费机制的所有因素後,达至下调电费的最佳方法是增加燃料价条款账的负结余,使我们能降低燃料价款条收费的加幅."他说.

据其介绍,经调整明年电费加幅後,在住宅客户方面,估计用户将不受影响,50%用户每月电费增加少於5港元,80%用户每月电费增加少於22港元,升幅低於4.6%,也低於通胀率.

至於工商业客户,估计五成客户每月电费增加少於41港元.

蓝凌志表示,有助稳定电价的燃料价条款账已连续五年录得负数,预计明年底有关负结余水平将由8亿港元大增至14亿港元,这将会削弱燃料价条款账作为稳定电价的功能.

"这是一个前所未见的水平,我们十分关注这情况,因为未来数年采购的天然气价格将会提升."他称.

他并指出,中电未来从中国内地输入的天然气价格,将会是现行价格的两至三倍.因目前采购的天然气是根据20年前签订的合约价,较现时市场价格便宜很多.

中电为香港两家发电公司之一.上周五另一家供电商--由富商李嘉诚掌控的电能实业(0006.HK)旗下香港电灯,决定调低最低用电量级别住宅客户的电费加幅.在此制度下,九成的港灯住宅客户实际净电价加幅为4.97%或以下.至於商业客户,经优化收费架构後,七成商业客户(即每月用电1,700度或以下)在新一年的电费加幅为6.08%,较整体加幅6.3%为低.

中电早盘尾段股价升0.53%,报65.95港元;电能实业则跌0.95%,报57.2港元.(完)