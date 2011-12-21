〔香港房地产〕政府提早完成全年土地供应指标,仍续推土地稳定供应

路透香港12月21日电---香港政府周三表示,2011/12财政年度至今已达到了行政长官所订下的全年度土地供应的目标,但为继续维持稳定的土地供应,政府於明年1-3月的财政年度最後一季,将主动推出五幅住宅用地和一幅商业用地.

发展局局长林郑月娥在记者会上称,由4月起本财政年度首三季,政府出售22幅土地,连同三个政府拥有的西铁上盖项目提供的住宅土地,和市区重建局和房屋协会的重建项目等,截至11月底已为市场提供超过2万个单位,符合了行政长官曾荫权订下年供应2万个私人住宅土地的工作指标.

"为了持续和稳定的供应用地,特别是给市场信心,我们没有改变(土地)策略."林郑月娥说."政府在明年1-3月的财政年度第四季,选择了五幅住宅土地和一幅商业用地进行招标出售."

她表示,该五幅住宅用地其中四幅为低密度住宅土地,因考虑到政府此前推出的低密度住宅土地相当受市场欢迎.

四幅地块分别为位於港岛南区浅水湾、西贡清水湾、离岛坪洲和屯门小榄,其余一幅则为较大型的住宅用地,位於港岛鸭(月+利)洲.

至於唯一一幅商业用地位於新界西北部的天水围,林郑月娥表示,政府希望为该区经济注入动力.

此外,林郑月娥率先透露,在2012/13年度卖地计划,将包括港岛前北角村的临海大型住宅/商业土地. (完)