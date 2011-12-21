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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 16:11 BJT

〔离岸人民币〕国开行称拟於明年初在香港发行60亿元人民币债券

路透香港12月21日电---中国国家开发银行[CBD.UL]周三表示,拟於明年初择机在香港发行60亿元人民币债券.是次发行为该行在香港的第四次人民币债券发行.

该行表示,此次发行拟同时利用金管局债务工具中央结算系统(CMU)招标和簿记建档两种方式进行,这将是国开行作为首家境内金融机构使用CMU债券投标平台.

此前,该行已累计在香港发行了130亿元人民币债券.(完)

--发稿 毕晓雯 ;审校 乔艳红

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