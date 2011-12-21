〔离岸人民币〕国开行称拟於明年初在香港发行60亿元人民币债券

《全球汇市》美元小幅反弹，但涨势受制于美国公债收益率下滑

* 美元兑日圆从近10周低位回升，美日峰会前涨势受抑 * 美国公债收益率在数周低位附近打转，限制美元涨势 * 新西兰元受挫，该国央行称收紧政策可能至少要等两年后 路透东京2月9日 - 美元上日走低后周四勉强企稳，尽管避险情绪犹存打压美国公债收益率(殖利率)在数周低位附近徘徊，并遏制美元反弹。 欧元兑美元 下跌0.1%至1.0678，向周三因欧洲政治忧虑升温而触及的一周低位1.0640美元小幅回落。 美元兑日圆 上涨0.3%至112.265日圆，上日曾接近10周低点111.590。美元受隔夜美债收益率大跌拖累。 美元指数 上涨0.1%至100.370。 美元指数1月升至14年高点103.820，因市场预期特朗普政府将进行大规模财政支出，并推出其他促进经济增长的政策。但该指数近期下滑，受特朗普贸易保护主义论调与外界认为其支持美元贬值立场的影响。 “目前阶段，美元下行风险较大，本周美国公债收益率下滑势头进一步加剧，这是受到显见的欧洲政治风险的影响，