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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 17:14 BJT

〔中港个股〕民生银行称央行已批准其发行不超500亿元金融债券

路透香港12月21日电---中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)周三公布,中国央行已批准其在全国银行间债券市场,公开发行不超过500亿元人民币金融债券.

民生银行表示,将在本期金融债券发行结束後10个工作天内向央行报告本期债券的发行情况.

民生银行11月初曾公告,中国银监会已同意该行发行不超过500亿元的小微企业专项金融债,惟发行事项尚需得到中国人民银行批准.[ID:nCH0086275]

民生银行H股收高3.29%,报6.6港元.过去一个月累计涨近5%. (完)

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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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