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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 17:47 BJT

〔中港个股〕华能国际於重庆的发电项目获核准,投资额约67亿元人民币

路透香港12月21日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)周三称,公司全资拥有位於重庆的发电机组,获得当地政府的核准,预计动态投资约67.39亿元人民币.

公司的声明称,重庆两江燃机冷热电三联供项目已获得重庆发改委的核准,该项目将建设五台300兆瓦级(F级)燃气-蒸汽联合循环热电联产机组,投资额中20%为项目资本金,由华能自有资金出资,其余资金由银行贷款解决.

华能国际H股收高1.72%,报4.13港元,过去三个月累计涨21%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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