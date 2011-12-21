〔中港个股〕华能国际於重庆的发电项目获核准,投资额约67亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月21日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)周三称,公司全资拥有位於重庆的发电机组,获得当地政府的核准,预计动态投资约67.39亿元人民币.
公司的声明称,重庆两江燃机冷热电三联供项目已获得重庆发改委的核准,该项目将建设五台300兆瓦级(F级)燃气-蒸汽联合循环热电联产机组,投资额中20%为项目资本金,由华能自有资金出资,其余资金由银行贷款解决.
华能国际H股收高1.72%,报4.13港元,过去三个月累计涨21%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。