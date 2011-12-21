〔香港经济〕首11月份访港旅客按年增16.3%,已超去年总和--旅发局

路透香港12月21日电---香港旅游发展局周三公布,11月访港旅游按年上升16.4%,为有纪录以来最多旅客到港的11月;首11个月累计访港旅客已突破去年全年的总和,按年增加16.3%,主要受惠於内地旅客持续增长.

旅发局的新闻稿称,11月份访港旅客达355.3万人次,首11个月累计访港旅客为3,777万人次.其中来自内地的旅客人次按年显着增加24.8%;首11个月内地旅客累计超过2,500万人次,按年上升23.8%.

短途地区方面,北亚地区的表现最为突出,上月访港旅客数字录得6.9%的增幅,超越20万人次.东南亚市场亦保持稳健增长,上月访港旅客接近30万人次,同比增加7.9%.但泰国因受水灾影响,访港旅客人次同比下跌10.7%.

长途地区市场方面,11月份的访港旅客按年小升1.4%,当中美洲的表现较为突出,增长6.9%.

在本地消费气氛维持良好,及旅客消费畅旺带动下,香港10月份的零售销售货值及数量分别录得23.1%及15%的按年增长.[ID:nCH0089187](完)