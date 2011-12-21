〔香港经济〕首11月份访港旅客按年增16.3%,已超去年总和--旅发局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月21日电---香港旅游发展局周三公布,11月访港旅游按年上升16.4%,为有纪录以来最多旅客到港的11月;首11个月累计访港旅客已突破去年全年的总和,按年增加16.3%,主要受惠於内地旅客持续增长.
旅发局的新闻稿称,11月份访港旅客达355.3万人次,首11个月累计访港旅客为3,777万人次.其中来自内地的旅客人次按年显着增加24.8%;首11个月内地旅客累计超过2,500万人次,按年上升23.8%.
短途地区方面,北亚地区的表现最为突出,上月访港旅客数字录得6.9%的增幅,超越20万人次.东南亚市场亦保持稳健增长,上月访港旅客接近30万人次,同比增加7.9%.但泰国因受水灾影响,访港旅客人次同比下跌10.7%.
长途地区市场方面,11月份的访港旅客按年小升1.4%,当中美洲的表现较为突出,增长6.9%.
在本地消费气氛维持良好,及旅客消费畅旺带动下,香港10月份的零售销售货值及数量分别录得23.1%及15%的按年增长.[ID:nCH0089187](完)
--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。