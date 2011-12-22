〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.32%,受金融类股拖累

澳洲经济：央行总裁描绘出乐观经济图景，预期未来几年GDP平均增3%
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。
路透香港12月22日电---香港股市周四开盘下跌,受到金融股的拖累,但指标股指料将窄幅波动,在接近耶诞节的四天长假周末前交投亦料将清淡.
恒生指数.HSI开低0.32%,报18,356.87点,恒生国企指数.HSCE开低0.4%,报9,910.81点.(完)
--编译 李婷仪;审校 王丽鑫
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担
下月科威特售予亚洲客户的原油价格较阿曼/迪拜指标价格每桶贴水1.10美元，2月为每桶贴水1.40美元。(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)