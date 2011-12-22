版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 09:36 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.32%,受金融类股拖累

路透香港12月22日电---香港股市周四开盘下跌,受到金融股的拖累,但指标股指料将窄幅波动,在接近耶诞节的四天长假周末前交投亦料将清淡.

恒生指数.HSI开低0.32%,报18,356.87点,恒生国企指数.HSCE开低0.4%,报9,910.81点.(完)

--编译 李婷仪;审校 王丽鑫

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐