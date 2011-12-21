《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7795港元HKD=) 美股道琼工业指数周三收高4.16,或0.03%,报12107.74点,在清淡交投中小幅收涨. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 173.410 -2.56 59020 13.490 -0.22 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.880 -1.09 101744 3.386 -0.42 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 46.850 -1.08 352022 72.894 -1.23 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.340 -1.33 178546 18.847 -0.28 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.710 0.78 56540 9.391 -0.42 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 104.870 0.95 43359 8.158 -0.87 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 37.900 -0.29 315710 58.969 -0.31 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.960 -3.70 66726 4.353 0.31 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.830 -0.33 205341 16.205 -0.22 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.140 0.24 33005 4.111 -0.45 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.770 0.23 12527 4.010 -0.51 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.560 -2.06 10199 1.366 -50.68 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.320 -2.52 126500 0.361 -5.01 (完) --整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。