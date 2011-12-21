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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 07:45 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月22日

路透香港12月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7795港元HKD=)

  美股道琼工业指数周三收高4.16,或0.03%,报12107.74点,在清淡交投中小幅收涨.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  173.410   -2.56      59020            13.490      -0.22
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.880   -1.09     101744             3.386      -0.42
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   46.850   -1.08     352022            72.894      -1.23
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   36.340   -1.33     178546            18.847      -0.28
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  120.710    0.78      56540             9.391      -0.42
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  104.870    0.95      43359             8.158      -0.87
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   37.900   -0.29     315710            58.969      -0.31
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.960   -3.70      66726             4.353       0.31
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   20.830   -0.33     205341            16.205      -0.22
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)    0.000    0.00          0             0.000    -100.00
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.140    0.24      33005             4.111      -0.45
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.770    0.23      12527             4.010      -0.51
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.560   -2.06      10199             1.366     -50.68
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.320   -2.52     126500             0.361      -5.01  (完)

  --整理 黄运涛

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