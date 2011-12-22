《香港报摘》--经济日报12月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--欧洲央行昨公布首次三年期贷款投标结果,认购反应炽热,但分析始终相信欧洲银行只会将所得贷款用作本身融资需要,断不会冒险大举买入"欧猪债",长线对纾缓欧洲主权债务市场的压力帮助有限.
* 其他:
--尽管受惠於英国放松对大型银行增加缓冲资本的要求,证券商仍决定下调汇丰控股(0005.HK)的目标价.其中一向看淡汇丰前景的里昂,将其目标价由原来的65港元,下调至57港元,维持"沽售"评级.
--香港新股集资能力虽领先全球,但安永华南地区主管合夥人蔡伟荣预期,欧债危机及经济放慢等问题明年仍会困扰市况,香港新股集资额将微跌约4%至2,500亿港元.
--理文造纸(2314.HK)行政总裁李文俊表示,过去一星期成品纸价格见回升趋势,而该公司亦成功将旗下纸品价格平均加价2-3%,加上存货水平现较9月时的20天,减少30%至14天,认为行业在本月起有所回暖.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。