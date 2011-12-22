《香港报摘》--经济日报12月22日

* 要闻版头条:

--欧洲央行昨公布首次三年期贷款投标结果,认购反应炽热,但分析始终相信欧洲银行只会将所得贷款用作本身融资需要,断不会冒险大举买入"欧猪债",长线对纾缓欧洲主权债务市场的压力帮助有限.

* 其他:

--尽管受惠於英国放松对大型银行增加缓冲资本的要求,证券商仍决定下调汇丰控股(0005.HK)的目标价.其中一向看淡汇丰前景的里昂,将其目标价由原来的65港元,下调至57港元,维持"沽售"评级.

--香港新股集资能力虽领先全球,但安永华南地区主管合夥人蔡伟荣预期,欧债危机及经济放慢等问题明年仍会困扰市况,香港新股集资额将微跌约4%至2,500亿港元.

--理文造纸(2314.HK)行政总裁李文俊表示,过去一星期成品纸价格见回升趋势,而该公司亦成功将旗下纸品价格平均加价2-3%,加上存货水平现较9月时的20天,减少30%至14天,认为行业在本月起有所回暖.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 张喜良

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